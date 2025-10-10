“Inviable”, “pone en riesgo la inversión pública”: equipo de Jara sube el tono de crítica a propuesta de Kast por recorte fiscal

Arrecian las críticas contra la propuesta de José Antonio Kast de recortar en US$ 6.000 millones el gasto fiscal en 18 meses en su eventual gobierno, un planteamiento que su equipo ha salido a defender con fuerza en las últimas horas.

Desde el comando de Jeannette Jara, el economista Luis Eduardo Escobar aseguró que la propuesta del republicano “simplemente no cuadra” y que es “inviable” aplicar un ajuste de esa magnitud sin recortar drásticamente la inversión pública”.

Además, “la mitad de sus medidas requiere leyes que difícilmente pasarán por el Congreso”.

“Hemos hecho los cálculos y hemos visto que esto es prácticamente imposible, y si lo tratan de hacer, lo que puede ocurrir es que tengan que recortar la inversión pública. Y, por otro lado, sus representantes están diciendo que van a aumentar la inversión pública”, dijo el economista.

Propuesta de Kast “No es viable”

Andrea Bentancor, integrante del equipo económico de Jeannette Jara coincide en que la propuesta “no es viable”, que subestima los tiempos de implementación y “pone en riesgo la inversión pública” necesaria para infraestructura y crecimiento.

La economista dijo que lo “más peligroso” es que ese recorte de US$ 2.000 millones (del global de US$ 6.000 millones), el equipo de Kast pretende obtenerlos con austeridad, terminando con la práctica de sube ejecutar inversión pública.

“Eso no está bien, porque si terminan con eso y dentro lo que hacen es esperar que haya subejecución para cortar ese gasto, no van a ejecutar, no invertir, y eso significa que va a haber consecuencias macroeconómicas por la no construcción de infraestructura habilitante que se necesita en puertos, aeropuertos, conectividad y caminos”, sostuvo.