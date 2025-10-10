SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

“Inviable”, “pone en riesgo la inversión pública”: equipo de Jara sube el tono de crítica a propuesta de Kast por recorte fiscal

“Hemos hecho los cálculos y hemos visto que esto es prácticamente imposible", dijo Luis Eduardo Escobar sobre el recorte de US$ 6.000 millones que propone el republicano.

David NogalesPor 
David Nogales
José Antonio Kast, Luis Eduardo Escobar y Andrea Betancor

Arrecian las críticas contra la propuesta de José Antonio Kast de recortar en US$ 6.000 millones el gasto fiscal en 18 meses en su eventual gobierno, un planteamiento que su equipo ha salido a defender con fuerza en las últimas horas.

Desde el comando de Jeannette Jara, el economista Luis Eduardo Escobar aseguró que la propuesta del republicano “simplemente no cuadra” y que es “inviable” aplicar un ajuste de esa magnitud sin recortar drásticamente la inversión pública”.

Además, “la mitad de sus medidas requiere leyes que difícilmente pasarán por el Congreso”.

“Hemos hecho los cálculos y hemos visto que esto es prácticamente imposible, y si lo tratan de hacer, lo que puede ocurrir es que tengan que recortar la inversión pública. Y, por otro lado, sus representantes están diciendo que van a aumentar la inversión pública”, dijo el economista.

Propuesta de Kast “No es viable”

Andrea Bentancor, integrante del equipo económico de Jeannette Jara coincide en que la propuesta “no es viable”, que subestima los tiempos de implementación y “pone en riesgo la inversión pública” necesaria para infraestructura y crecimiento.

La economista dijo que lo “más peligroso” es que ese recorte de US$ 2.000 millones (del global de US$ 6.000 millones), el equipo de Kast pretende obtenerlos con austeridad, terminando con la práctica de sube ejecutar inversión pública.

“Eso no está bien, porque si terminan con eso y dentro lo que hacen es esperar que haya subejecución para cortar ese gasto, no van a ejecutar, no invertir, y eso significa que va a haber consecuencias macroeconómicas por la no construcción de infraestructura habilitante que se necesita en puertos, aeropuertos, conectividad y caminos”, sostuvo.

Lee también:

Más sobre:Jeannette JaraLuis Eduardo EscobarAndrea Bentancor

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral
Chile

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors
El Deportivo

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea
Mundo

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida