El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

En la parte baja de las proyecciones de los expertos se ubicó el IPC de diciembre. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los precios registraron una contracción de 0,2% en el último mes del año.

El mercado esperaba que el IPC se ubicaría entre 0% y -0,2%.

En el desglose, el IPC sin volátiles y el IPC sin alimentos y energía registraron variaciones mensuales de -0,1%, mientras que el componente de energía y el de alimentos mostraron ambos caídas de -0,4% en el mes

Con el resultado de diciembre la inflación acumulada en el año completo llegó a 3,5%, su nivel más bajo desde 2020 .

El dato va en línea con el análisis del Banco Central sobre la evolución de los precios. El instituto emisor había observado menores presiones inflacionarias y estimó que la meta se recuperaría durante el primer trimestre de este año.

Cabe recordar que la inflación completa cinco años por encima de la meta del 3% del instituto emisor, pero el dato de diciembre le mete presión para nuevos recortes en la tasa de interés .

Qué pasó con el IPC en diciembre

De acuerdo con el organismo, en el último mes del año siete de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC presentaron incidencias negativas, mientras que seis mostraron aportes positivos.

Entre las bajas, destacaron vestuario y calzado, con una disminución mensual de -3,2% y una incidencia de -0,081 puntos porcentuales, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que retrocedieron -0,4%, con -0,079 puntos porcentuales de incidencia.

IPC de diciembre e inflación 2025. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En contraste, la principal incidencia positiva del mes provino de la división restaurantes y alojamiento, que registró un alza de 0,6%, aportando 0,042 puntos porcentuales a la variación mensual del índice.

Por productos específicos, el INE informó que el transporte aéreo internacional registró una caída mensual de -15,9%, mientras que el pack de telecomunicaciones disminuyó -4,8%.

En el lado de los aumentos, el transporte aéreo nacional subió 18,8% en el mes, y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares aumentaron 0,8%.