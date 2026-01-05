Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

El Banco Central publicó esta mañana las minutas correspondientes a la última reunión de política monetaria, en la cual el consejo decidió de manera unánime recortar la tasa de interés en 25 puntos base hasta 4,75%.

De acuerdo al documento, la entidad dirigida por Rosanna Costa observó que la inflación mostró una convergencia más rápida a la meta de 3% y los riesgos inflacionarios fueron evaluados como más acotados.

En el apartado dedicado al análisis de las opciones de política monetaria, el Consejo coincidió en que “la evolución de la economía y las proyecciones del escenario central del IPoM de diciembre indicaban que la inflación convergería a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026”.

Este diagnóstico se sustentó en que “la inflación había disminuido más rápido que lo previsto en septiembre” y en que “algunos factores de costos mostraban un comportamiento más favorable”, junto con una reducción de los riesgos para la convergencia inflacionaria.

Los consejeros también destacaron que el escenario macroeconómico validaba la estrategia seguida frente al repunte transitorio de la inflación subyacente observado a mediados de año. Según se consigna en la minuta, la evolución reciente “confirmaba la pertinencia de la estrategia adoptada frente al repunte transitorio de la inflación subyacente a mediados de año”, la que había permitido “evaluar adecuadamente los riesgos inflacionarios”.

En ese marco, añadieron que dichos riesgos “habían disminuido”, lo que hacía coherente “continuar acercando la TPM a su rango neutral”.

Bajo ese diagnóstico, el Consejo identificó una opción predominante para la decisión de tasa. De acuerdo con el documento, “la opción claramente dominante era reducir la TPM en 25 puntos base (pb)”, en línea con el escenario central del IPoM y con la lectura sobre la inflación y sus riesgos.

No obstante, la minuta de la reunión en la que participó por última vez la consejera Stephany Griffith-Jones detalla que durante la discusión se analizaron brevemente alternativas distintas a un recorte de 25 pb. En particular, “un Consejero planteó la posibilidad de un recorte de 50pb, dado que la brecha de actividad se encontraba cerrada y la inflación cercana a la meta”, lo que sugería que “la TPM podría estar en el centro del rango estimado para su nivel neutral, en 4,25%”.

En sentido contrario, algunos consejeros pusieron énfasis en la cautela comunicacional y en la persistencia de riesgos. Según la minuta, estos advirtieron sobre “la importancia de evitar que se entendiera que el problema inflacionario estaba completamente resuelto o que los riesgos habían desaparecido”, motivo por el cual también se evaluó “la opción de mantener la TPM en 4,75%”, alternativa que finalmente fue descartada.

El debate concluyó con una visión compartida respecto de la trayectoria de la política monetaria, pero se deduce que la decisión final fue coherente con el análisis de inflación y con las opciones discutidas en la reunión.