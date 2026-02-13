IPC de Estados Unidos avanza menos de lo esperado durante enero y anota su menor nivel desde mayo pasado

La inflación avanzó menos de lo esperado en Estados Unidos durante enero pasado. Según se informó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 0,2% en enero y la variación a doce meses se ubicó en 2,4%, menor al 2,5% que esperaba el mercado, y registró su menor nivel desde mayo de 2025 (2,4%).

De esta forma, el IPC anual bajó del 2,7% que reportó en diciembre pasado y al cierre del 2025.

En tanto, la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0,3% mensual, en línea con lo estimado.

“Estamos viendo que la inflación sigue bajando, pero de forma lenta y ordenada (...) En la práctica, esto muestra que la inflación se está acercando gradualmente al objetivo del 2% de la Reserva Federal, aunque todavía no se puede dar por superado el proceso. No estamos hablando de una caída brusca de precios, sino de un ritmo de aumentos más moderado”, dijo Sebastián Martínez, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

Martínez también destacó que la publicación del dato del IPC, para la Fed, “este escenario da margen para actuar con cautela en sus próximas decisiones sobre tasas de interés, y para los mercados implica menos presión por movimientos agresivos, pero manteniendo la atención ante cualquier señal de que la inflación subyacente pueda volver a acelerarse”.

“Los futuros del mercado de valores se mantuvieron prácticamente sin cambios después del informe, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron", destacó CNBC tras la publicación del IPC de Estados Unidos.