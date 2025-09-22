SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Los resultados del período fueron mixtos. Tres isapres anotaron mermas, Banmédica, Cruz Blanca y Esencial. Las cuatro restantes, Consalud, Colmena, Vida Tres y Nueva Masvida, lograron utilidades.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic

Las isapres redujeron significativamente las pérdidas en el primer semestre de este año, en comparación con igual periodo de 2024.

Si a junio del año pasado la industria anotó una merma de $81.308 millones; en los primeros seis meses de 2025 los números rojos fueron por $7.035 millones, esto es casi doce veces menor, según muestran las cifras que publicó la Superintendencia de Salud en su sitio web.

Este es el primer balance financiero a junio que se conoce de las isapres habiendo aplicado la ley corta. En ese sentido, al ver el resultado total de las isapres abiertas que se vieron afectadas por los fallos de la Corte Suprema, las pérdidas son algo menores, equivalentes a $4.635 millones al cierre del primer semestre.

Esto es excluyendo únicamente a Esencial, la isapre de propiedad de la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia que inició sus operaciones recién en 2022, y que, por lo tanto, no tuvo que aplicar lo dictaminado por la ley corta. A junio, dicha isapre registró pérdidas por $2.400 millones.

Entre las seis isapres restantes, los resultados obtenidos al primer semestre fueron mixtos, pues dos isapres anotaron pérdidas, mientras que otras cuatro aseguradoras reportaron ganancias. En todo caso, todas ellas habían marcado números rojos en igual lapso de 2024.

Precisamente entre noviembre y diciembre del año pasado las isapres empezaron a cobrar las primas extraordinarias que definió la ley corta, por eso el efecto de estas medidas recién se están viendo completamente este año.

Bajo este escenario, en el primer semestre las seis isapres abiertas que se vieron afectadas por los fallos de la Suprema, aumentaron sus ingresos en 13,8% versus igual lapso de 2024, sumando $2.010.956 millones a junio recién pasado. Por eso se explican las ganancias que alcanzaron la mayoría de las isapres, y en menor medida también ayudó que disminuyeron los gastos de administración en un 2,6%, totalizando $171.893 millones.

Eso sí, el costo de ventas también subió, ya que anotó un alza de 8% interanual, hasta totalizar $1.856.616 millones al cierre del primer semestre.

En general, el primer trimestre de cada año suele ser el periodo donde la industria logra las más altas utilidades en el año, ya que los siguientes meses son de mayor siniestralidad, en medio del invierno. Bajo este escenario, a marzo estas seis isapres lograron ganancias por $621 millones. Así, las pérdidas acumuladas en el primer semestre se concentraron entre abril y junio.

Resultados por isapres

Las isapres que continúan en números rojos son Banmédica y Cruz Blanca. La primera de ellas, isapre controlada por Empresas Banmédica, que tiene en venta sus negocios en Chile, había registrado pérdidas en el primer semestre del año pasado, por $11.165 millones, y a junio de 2025 fueron mayores, acumulando mermas por $14.771 millones.

En el caso de Banmédica, estas pérdidas están ligadas a que la siniestralidad en esta isapre aumentó más que en resto de la industria. En su caso, el costo de ventas subió 15% en el primer semestre, versus igual periodo de 2024, totalizando $442.558 millones a junio. Eso representa un 98% del total de sus ingresos del primer semestre, lo que se compara con el 92% que representó para el total de la industria.

Por su parte Cruz Blanca, controlada por el grupo inglés Bupa, perdió $8.374 millones en el primer semestre. En todo caso, esto es bastante menor que los $25.366 millones de mermas que anotó a junio de 2024.

Dicha isapre había eliminado su fuerza de ventas, pero ahora ha recontratado vendedores, según confidencian fuentes al tanto del asunto, y estaría intentado sumar nuevos afiliados que la encaminarían a equilibrar su cartera.

En paralelo, las mayores ganancias del primer semestre las consiguió Consalud, con $11.847 millones. Esto se compara con las pérdidas por $24.463 millones que había registrado a junio de 2024 la isapre controlada por Inversiones La Construcción (ILC).

Le siguió bastante más de lejos Colmena con un resultado de $3.839 millones, esto se compara con las pérdidas por $6.717 millones del primer semestre de 2024.

Luego se situó Nueva Masvida, que logró ganancias por $2.538 millones a junio, versus las pérdidas de $8.295 millones que anotó en igual periodo del año anterior. En tanto, Vida Tres ganó $286 millones en el primer semestre, lo que se compara con las mermas por $1.609 millones a junio de 2024.

Más sobre:Isapres

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Kast contra inmigración ilegal y Matthei por crimen organizado: abanderados presentan nuevas medidas en seguridad

Kast y Matthei dejan en suspenso apoyo de candidatura de Bachelet a la ONU a pesar de presión oficialista

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Boric invita a Bachelet a su intervención y prepara su último discurso en la ONU

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen
Chile

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Kast contra inmigración ilegal y Matthei por crimen organizado: abanderados presentan nuevas medidas en seguridad

Kast y Matthei dejan en suspenso apoyo de candidatura de Bachelet a la ONU a pesar de presión oficialista

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento
Negocios

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Secreto Bancario: Gobierno critica dichos de Etcheberry y el SII sale a detallar procesos internos de control de información

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”
El Deportivo

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.
Mundo

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Trump ofrece inédito respaldo económico a gobierno de Milei en medio de sombrío panorama electoral de cara a legislativas de octubre

Trump firma orden ejecutiva para declarar a Antifa como grupo terrorista doméstico

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz