Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, pero las han reducido más de once veces versus 2024

Este año las isapres han reducido en 91% sus pérdidas. Si a septiembre de 2024 las mermas fueron de $91.786 millones, en igual periodo de este año los números rojos disminuyeron a $8.179 millones, según muestran las cifras que publicó la Superintendencia de Salud en su sitio web.

Este es el primer balance financiero al tercer trimestre que se conoce de las isapres habiendo aplicado la ley corta. En ese sentido, al ver el resultado total de las isapres abiertas que se vieron afectadas por los fallos de la Corte Suprema, las pérdidas son algo menores, equivalentes a $5.784 millones al cierre del periodo en cuestión.

Esto es excluyendo únicamente a Esencial, la isapre de propiedad de la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia que inició sus operaciones recién en 2022, y que, por lo tanto, no tuvo que aplicar lo dictaminado por la ley corta. A septiembre, dicha isapre registró pérdidas por $2.400 millones.

Entre las seis isapres restantes, los resultados obtenidos al tercer trimestre fueron mixtos, pues tres isapres anotaron pérdidas, mientras que otras tres aseguradoras reportaron ganancias. En todo caso, todas ellas habían marcado números rojos en igual lapso de 2024.

Precisamente entre noviembre y diciembre del año pasado las isapres empezaron a cobrar las primas extraordinarias que definió la ley corta, por eso el efecto de estas medidas recién se está viendo completamente este año, consolidando una tendencia y un resultado más favorables.

Así, a septiembre las seis isapres abiertas que se vieron afectadas por los fallos de la Suprema aumentaron sus ingresos en 12,6% versus igual lapso de 2024, sumando $3.005.236 millones al tercer trimestre recién pasado. Esto explica las ganancias que alcanzó la mayoría de las isapres.

En paralelo, los gastos de administración aumentaron un 1,8%, totalizando $262.203 millones; mientras que el costo de ventas también subió, ya que anotó un alza de 8% interanual, hasta totalizar $2.773.445 millones al cierre del tercer trimestre.

Resultados por aseguradora

En este contexto, las isapres que continúan en números rojos son Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca. Las dos primeras son aseguradoras controladas por UHG mediante Empresas Banmédica, que acaba de acordar vender sus negocios en Chile al Grupo Patria Investments, en alianza con Linzor Capital.

A septiembre del año pasado isapre Banmédica perdió $17.891 millones, mientras que en igual periodo de 2025 la merma que registra es de $13.492 millones. En cuanto a Vida Tres, al tercer trimestre de 2024 anotó números rojos por $3.622 millones, mientras que ahora marca pérdidas por $1.359 millones.

En el caso de Banmédica, estas mermas en parte están ligadas a que la siniestralidad en esta isapre estuvo por sobre el resto de la industria. Su costo de ventas subió 10,5% a septiembre, versus igual periodo de 2024, totalizando $645.986 millones al tercer trimestre. Esto representa un 96,8% del total de sus ingresos, lo que se compara con el 92% que constituyó para el total de la industria.

Por su parte Cruz Blanca, controlada por el grupo inglés Bupa, perdió $10.651 millones al tercer trimestre. De todos modos, esto es bastante menor que los $27.636 millones de mermas que anotó a septiembre de 2024.

Dicha isapre había eliminado su fuerza de ventas, pero ahora ha recontratado vendedores, según confidencian fuentes al tanto del asunto, y estaría intentado sumar nuevos afiliados que la encaminarían a equilibrar su cartera.

En paralelo, las mayores ganancias del primer semestre las consiguió Consalud, con $8.269 millones. Esto se compara favorablemente con las pérdidas por $28.901 millones que había registrado a septiembre de 2024 la isapre controlada por Inversiones La Construcción (ILC).

Le siguió bastante más de lejos Nueva Masvida, con un resultado de $8.082 millones, versus pérdidas por $8.778 millones a septiembre de 2024.

Luego se situó Colmena, que logró ganancias por $3.367 millones a septiembre, contra las pérdidas de $711 millones que anotó en igual periodo del año anterior.