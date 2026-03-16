Jorge Cantallops, Cesco: “Va estar complejo que Codelco pueda aumentar la producción”

Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) Santiago de Chile, noviembre de 2024 Foto: Juan Carlos Recabal / CESCO ©RECABALFOTOS.COM

“El hecho de que Codelco toma muchos proyectos de forma simultánea, para muchos es uno de los factores que ha llevado a que se desenfoque en la operación”, examina el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Jorge Cantallopts.

El experto analiza a la estatal, sus oportunidades y desafíos coyunturales. Observa que la producción de cobre de Chile para los siguientes años no debiera caer, y que el precio del metal rojo se mantenga por sobre los US$5 la libra para este 2026.

La producción bajó un 1,6% en 2025. ¿Qué deberíamos esperar para este y los próximos años?

- Debiéramos esperar una producción que no siga cayendo, con algunos incrementos en el corto plazo, particularmente del mundo privado. Va estar complejo que Codelco pueda aumentar la producción. El escenario de El Teniente no es el más optimista. Pero sí este año el mundo privado podría aumentar un poco. Ya en el mediano plazo, con la aparición y concreción de nuevos proyectos de expansión, pensar que podamos llegar en algún momento a los 6 millones de toneladas. Pero no van a ser años tan positivos en términos de incremento producción, al menos 2026 y tampoco 2027. Se esperan aumentos, pero muy moderados.

Escondida superó la producción de las siete divisiones de Codelco. ¿Qué estrategia está fallando en la estatal y qué método, al contrario, está beneficiando a BHP?

- Son yacimientos muy distintos. Eso lo hay que destacar. Se tiende a pensar que son el mismo yacimiento, las mismas características y que uno se opera mejor que el otro. No es así, son yacimientos muy distintos. Escondida esencialmente opera en distintas zonas, pero esencialmente un solo yacimiento. Y la realidad de Codelco con sus divisiones es muy distinta. Tiene que ver con la antigüedad.

Escondida es un yacimiento que está cumpliendo 35 años, ya no es tan nuevo, pero sí es una realidad distinta en términos de modernidad de la operación, y en términos de las características geológicas del yacimiento. Ahora, eso no implica que las condiciones naturales y el año de inicio de operación sea el único factor. También hay factores de gestión y eso no cabe duda que Escondida en ese aspecto ha sido, y el rol de BHP como operador de ese yacimiento, ha sido espectacular. Los desafíos que tiene Codelco son distintos y tal vez no ha tenido el mismo éxito en su misión. Esa es una realidad y la estamos viviendo.

Se comenta en la industria que Escondida está con un proyecto principal, mientras que Codelco tiene más de tres proyectos principales grandes...

- Claro, tres y varios otros más. Y algunos otros que no los ha logrado… si bien Rajo Inca podríamos decir que está listo, pero Chuqui Subte todavía no alcanza el óptimo de producción, tenemos los desafíos de El Teniente y tenemos un par más… tenemos la desaladora que es otro proyecto grande. Eso ha sido un tema ya no nuevo, sino que lleva más de una década. El hecho de que Codelco toma muchos proyectos de forma simultánea, para muchos es uno de los factores que ha llevado a que se desenfoque en la operación.

Hoy día vemos a Codelco con mucha actividad de joint venture, la participación en litio; cosas muy interesantes y que aportan mucho valor. Pero los desafíos operacionales siguen y no se ve que se vayan a solucionar en el corto y mediano plazo. Eso es lo preocupante. Tiene que ver, o algo influye, este desenfoque en lo operacional.

Entonces, ¿la apertura al negocio del litio le ha afectado?

- No sé si le ha afectado (...) cuesta decir que ha sido negativo o que vaya a ser negativo. Pero sí, las conversaciones que uno tiene y que todos tenemos en torno a Codelco, tiende más que ver con otras cosas y con los desafíos operacionales, que sin duda los tiene, y ese es el riesgo (...) los principales desafíos están en la operación, más que en otras cosas.

Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) Santiago de Chile, noviembre de 2024 Foto: Juan Carlos Recabal / CESCO ©RECABALFOTOS.COM JUAN CARLOS RECABAL

Precio del cobre

¿Qué deberíamos esperar este año para el precio de cobre?

- Va a haber un poquito de volatilidad, sin duda, pero por sobre los US$ 5, lo que es una volatilidad que en realidad es espectacular, o sea, no va a caer. Pensemos que los costos de la mayoría de las empresas mineras están claramente por debajo de los US$ 4, por lo tanto, los precios de US$ 5 o US$ 6 que tuvimos hace algunas semanas son espectaculares.

Es muy probable que se mantengan, que tengamos alguna volatilidad todavía que supere los US$ 6. Hay mucha gente que dice que va a llegar a los US$ 7 también, pero podría quedarse en torno a los US$ 5, que parece ser un precio más estable entre los US$ 5, US$ 5,5, precio más estable para el año, para los próximos meses y que insisto, es un precio donde todos los proyectos, prácticamente, tienen un retorno positivo.

Menciona los costos. Codelco justamente tiene costos que superan los US$ 5…

- En algunas operaciones. Y esencialmente tiene que ver con los niveles de producción. Por lo tanto, el principal desafío para bajar los costos es aumentar los niveles de producción y ese debiera ser el gran foco.

El precio del cobre afecta lo que reciben las arcas fiscales por concepto de impuestos. ¿Qué beneficio fiscal estima durante este 2026?

- Debiera ser superior. Ahora, el problema lo tenemos con los niveles de producción de Codelco, el bajo nivel de producción hacen tener costos operacionales muy altos y eso, lamentablemente, va a amortiguar o va a disminuir un poco el impacto que podría tener el precio. Pero la producción privada debiera ser un tremendo aporte en términos de ingresos fiscales. Y debiéramos tener un mayor ingreso fiscal de más de US$1.000 millones con respecto a lo proyectado o a lo que se piensa con el precio de largo plazo que determina Hacienda, por ejemplo. Vamos a tener un precio muy superior a eso. Y eso debiera generar claramente un mayor ingreso fiscal.

¿US$1.000 respecto a 2025?

Claro, considerando un precio promedio en torno a los US$5,5 la libra.

¿Qué evaluación hace del gobierno de Boric?

- En las empresas mineras del Estado, dentro de todo, la situación de Enami es mejor que la que tenía hace algún tiempo. El atreverse a cerrar la fundición de Paipote, fue una decisión valiente que ayudó. Y mientras tanto se avanza en el proyecto de una nueva fundición. Por lo tanto, yo creo que Enami en ese sentido aprueba. Ahora, todavía tiene desafío operacional de sus propios planteles, pero está en una mejor situación financiera como para poder planificar.

En Codelco, uno podría valorar muy bien el tema de los joint venture con Anglo, con lo que está potencialmente haciendo con Rio Tinto, lo que está potencialmente haciendo con BHP y el joint venture o la incorporación en la industria del litio. Pero sin duda el tema de la seguridad y el tema operacional no puede ser bien evaluado.

Lo tercero que te diría es en la atracción de inversiones. Ahí hay que destacar el rol que cumplió la ministra (de Minería Aurora) Williams en ese ámbito. Creo que ha sido destacado. Ojalá se le pueda dar continuidad. Chile ha aumentado mucho su presencia en un ambiente muy competitivo.

¿Cómo ve al sucesor de la cartera, Daniel Mas?

- Tenemos mucha esperanza. Alguien que viene del mundo privado, del mundo empresarial. La industria tiene muy buena expectativa, especialmente pensando en un gobierno que se define como proinversiones, que es lo que necesita también la industria minera y que debiera trabajar y enfocarse en un sistema de permisos más eficiente. Eso podría ayudar dada las espectaculares condiciones de mercado que tenemos. Así que esperemos que ande todo muy bien.

¿La guerra en Medio Oriente afectará el precio de los metales durante el año?

- Sin duda, las tensiones y la situación en Medio Oriente tienen un impacto. Sin embargo, más allá de la coyuntura -cuyo alcance y duración son muy difíciles de prever- los efectos siguen siendo inciertos. Por ejemplo, ayer vimos un desplome en los mercados, lo que refleja el nivel de incertidumbre actual.

Me atrevería a decir que, más que alterar las expectativas de mediano y largo plazo, lo que se está generando es una incertidumbre de corto plazo. No me cabe duda de que esto va a afectar el precio del cobre y, por supuesto, el valor de las acciones, pero es muy difícil anticipar un impacto más profundo o más allá de eso.