SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores

El economista chileno-argentino actualmente es el viceministro de Economía desde septiembre del 2024. Su llegada a Finanzas estará centrada en reducir el riesgo país para poder acceder a crédito externo.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
José Luis Daza sería el nuevo Secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores Pablo Vásquez R.

La sorpresiva salida de Gerardo Werthein a la cabeza de la cancillería argentina va a provocar una serie de cambios dentro del Ejecutivo al otro lado de la cordillera. Este movimiento terminaría por llevar a la llegada del economista José Luis Daza como nuevo secretario de Finanzas del gobierno de Javier Milei.

Lo anterior se explicaría en que el reemplazo de Werthein a la cabeza de Relaciones Exteriores sería el economista Pablo Quirno, quien antes ocupaba el puesto que ahora terminaría por recaer en Daza.

La renuncia de Werthein se habría dado, según detalló El País y otros medios, debido a la serie de discrepancias que se habrían generado entre Javier Milei y Donald Trump respecto a la importancia del resultado de las elecciones legislativas. Desde el Ejecutivo argentino habrían responsabilizado a Werthein de este mal entendido.

El excanciller argentino, Gerardo Werthein

Estos movimientos llevarían al cambio de Daza desde Política Económica a Finanzas. Así lo detallaron medios argentinos como Clarín o Perfil, que citaron altas fuentes gubernamentales para señalar que el anuncio del paso de Daza a finanzas se realizaría entre el lunes y el martes de la próxima semana, esto tras conocerse los resultados de unas elecciones legislativas muy importantes para el proyecto económico de Milei.

Quien actualmente encabeza la Secretaría de Política Económica dejaría su puesto vacante a otro funcionario cercano al actual ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, según detalla el medio Perfil.

El trabajo de Daza como viceministro de Economía

El economista chileno-argentino llegó en septiembre del año pasado a encabezar la cartera de Política Económica tras la renuncia de Joaquín Cottani.

Cercano al ministro Caputo, a quien conoció en la década de 1990 durante el período que ambos tuvieron en JP Morgan, Daza ha resultado fundamental para las negociaciones que ha sostenido el gobierno argentino para lograr nuevos desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante las últimas semanas también fue uno de los principales negociadores del gobierno argentino con Estados Unidos, que buscaban asegurar un apoyo financiero por parte del gobierno de Donald Trump de casi US$ 20 mil millones.

También mantiene una relación cercana con el actual secretario del Tesoro Estadounidense, Scott Bessent, a quien conoció mientras trabajada en el fondo QFR.

15/03/2019 JOSE LUIS DAZA Foto: Mario Téllez / La Tercera JOSE LUIS DAZA NARBONA - ECONOMISTA - RETRATOS - ENTREVISTA MARIO TELLEZ

Desde los medios trasandinos ya han adelantado parte del trabajo que tendrá que realizar Daza en su nuevo cargo en Argentina: buscar acceder al crédito externo.

“La cifra que pensamos salir a buscar al mercado en 2026 serán alrededor de unos US$ 5.000 millones”, señaló quien será su antecesor, Pablo Quirno, en declaraciones rescatadas por el medio Perfil.

Por el momento, la tarea estaría centrada en lograr reducir el riesgo país de los 1.000 puntos que registra actualmente a 500, de tal forma de poder hacer viable el acceso al crédito externo.

Lee también:

Más sobre:ArgentinaMinisterio de EconomíaFinanzasJosé Luis Daza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

5.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña
Chile

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

La Florida inicia atención a más de 150 vecinos y mascotas ante inminente segunda etapa del desalojo de Toma Dignidad

Patricio Contesse, diez años después
Negocios

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre
El Deportivo

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre

La Serena derrota a Audax para escapar del fondo en un duelo que tuvo a Eduardo Vargas como gran villano

Con dardos a Carabineros: en Argentina lanzan dura advertencia a los hinchas de la U en la previa a la revancha ante Lanús

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza
Mundo

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal