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    JP Morgan dice que el mecanismo de estabilización de combustibles es un riesgo fiscal para el plan de Kast

    JP Morgan describió la situación de las finanzas públicas que hereda la administración del presidente José Antonio Kast y planteó dudas sobre los efectos que puedan lograr las medidas del Ejecutivo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    JP Morgan analizó la situación fiscal de Chile y encendió las alertas. El banco de inversión de Estados Unidos mostró su preocupación con el último reporte de las finanzas públicas que presentó el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    El gigante estadounidense criticó que, por tercer año consecutivo, el déficit presupuestario fuera significativamente mayor de lo esperado. “La tan alabada disciplina fiscal de Chile se está desmoronando”, dijo en su informe.

    En el documento titulado “Chile: Kast hereda tres años de incumplimientos de los objetivos fiscales”, mostró su preocupación en el contexto de que no existieran crisis externas e internas.

    Además, desconfía de los efectos que pueda lograr el gobierno del presidente José Antonio Kast con sus medidas. “En nuestra opinión, la aritmética fiscal es ajustada, y tres años de promesas incumplidas han dejado poco margen de error”, concluye.

    El informe critica la desviación de la meta propuesta por el mismo Ejecutivo en su momento y el fallo en la estimación de ingresos. Además, el documento nombró que la deuda del gobierno cerró en 41,7%, por debajo del nivel prudencial del 45%, pero alertó que se debió “enteramente a factores transitorios, no a la consolidación fiscal”.

    Próximos pasos

    De cara al futuro, JP Morgan mencionó el plan del Ejecutivo en el contexto de la “Ley de Reconstrucción Nacional”, que agrupa medidas de diferentes áreas, entre ellas reformas fiscales y económicas.

    Revela el alcance completo de la estrategia de Kast-Quiroz: una reestructuración tributaria del lado de la oferta (impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, IVA, ganancias de capital, contribuciones), compensada por una compresión del gasto (el recorte transversal del 3 % más los límites a la gratuidad (en la educación superior) y amortiguada por un estímulo de la demanda a corto plazo (la exención del IVA para la vivienda durante 12 meses y el subsidio al empleo)”, dijo.

    Ante este contexto, JP Morgan estimó que “la lógica es coherente y la secuencia política —enmarcar la agenda en una narrativa de reconstrucción— es astuta“.

    No obstante, JP Morgan reiteró sus dudas sobre los efectos. “La aritmética fiscal es ajustada”, agregó.

    “El proyecto de ley introduce simultáneamente múltiples medidas de reducción de ingresos (...) mientras proyecta ahorros principalmente a partir de recortes de gastos cuyos detalles siguen siendo escasos”, agregó.

    Mepco

    El documento, sin entrar en mayores detalles y en medio de la discusión sobre su futuro o cambios, abordó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que modera los movimientos bruscos del precio de los combustibles para los consumidores.

    La hemorragia fiscal del Mepco añade un riesgo exógeno importante que podría desplazar el gasto en reconstrucción”, dijo en relación al relato de que Chile está en una emergencia.

    La mención de JP Morgan se da en el contexto de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que analiza modificaciones al Mepco por los recursos que se destinarán estas semanas tras el alza del petróleo por sobre US$100 el barril. Una subida que se explica por el conflicto en el Medio Oriente y la interrupción del abastecimiento del crudo por el estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo del mundo.

    Según los cálculos del Ejecutivo, el alza del petróleo significaría que, por concepto del Mepco, se gasten US$120 millones por semana y, “si el precio se mantiene a estos niveles (por sobre US$100 el barril), el país podría ir gastando US$3.000 millones en total”. “Ya estamos gastando más de US$50 millones de dólares por semana”, afirmó Quiroz este lunes en La Moneda.

    “Tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas, y como las propuestas hay que discutirlas, hay que escuchar, y eso es lo que hemos estado haciendo“, dijo el secretario de Estado tras el encuentro con la oposición, que acusó al gobierno de querer acabar con el Mepco, y sobre el futuro del mecanismo.

    Más sobre:EconomíaMepcoCombustiblesJP Morgan

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