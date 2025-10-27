JP Morgan por triunfo de Milei: “es probable que el apoyo estadounidense se intensifique”

“Tras semanas de turbulencia política y una pronunciada volatilidad en los mercados, el presidente Javier Milei ha emergido con un mandato contundente del electorado argentino”, fue la sentencia de JP Morgan este lunes, luego de que se conociera el triunfo de su colación en las elecciones parlamentarias llevadas a cabo este domingo.

Según el banco de inversión de EEUU, “la amplitud de su victoria, sumada a una mayor representación en el Congreso, coloca a su administración en una posición privilegiada para capitalizar el respaldo político y financiero brindado por Washington”.

“Este impulso sienta las bases para ambiciosas reformas macroeconómicas destinadas a impulsar el ahorro del sector privado mediante reformas fiscales y laborales, impulsar la inversión directa y acelerar los esfuerzos de estabilización”, sostuvo el banco.

Durante las elecciones del domingo se renovaban 127 diputados y 24 senadores que serán claves para el futuro del modelo económico y político del mandatario. Y el oficialismo se impuso con el 40,84% de los votos.

El triunfo de Milei asegura la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, consistente en un “swap de divisas” por US$ 20.000 millones, además de un paquete de financiamiento adicional de otros US$ 20.000 millones.

Según JP Morgan, el resultado electoral fortalece la posición del presidente Milei, otorgándole mayor autoridad para ejercer el veto presidencial, su principal herramienta política en los primeros dos años de gobierno.

Además, explicó que se prevé que el bloque de Milei cuente con 101 diputados, aunque una mayoría práctica sigue siendo difícil de alcanzar. “Esta realidad subraya la necesidad de forjar alianzas con representantes provinciales moderados, que disfrutan de alrededor de 28 escaños, para impulsar la agenda legislativa del gobierno”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que “el camino por delante está plagado de desafíos, pero el mandato electoral ofrece una oportunidad única para un cambio transformador”.

Impacto en mercados

En su análisis, el banco de inversión de EEUU destacó que este mandato renovado repercutirá en el Congreso, “reuniendo los votos necesarios para la aprobación de reformas cruciales, en particular en materia tributaria y laboral. Si el Presupuesto de 2026 logra la aprobación del Congreso, marcaría la resolución de una anomalía institucional de larga data, consolidando aún más la narrativa de un orden institucional restaurado”.

“En este contexto, es probable que el apoyo estadounidense se intensifique, lo que representa un importante impulso para la administración”, sostuvo la entidad.

Respecto de los efectos sobre los activos, detalló que se espera que la prima de riesgo político, “que ha lastrado durante mucho tiempo los mercados argentinos, disminuya drásticamente”, hecho que otorgará al banco central mayor flexibilidad para flexibilizar las condiciones monetarias y normalizar los encajes.

“De cara al futuro, el alcance del respaldo estadounidense podría ser un catalizador para asegurar la estabilización y liberar el potencial del país”, indicó el banco.

Para los bonos soberanos, JP Morgan sostuvo que " esperamos que haya amplio margen para que se recuperen en el futuro", a la vez que apuntó que “los activos argentinos no solo deberían verse respaldados por el propio resultado político, sino que el prometido apoyo estadounidense implica medidas concretas adicionales para generar demanda de bonos en dólares, incluyendo posibles recompras”.

Por último, indicó que los resultados “inesperadamente sólidos” deberían generar “una compresión significativa de la prima de riesgo, tanto en las tasas locales como en el mercado cambiario”.