SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

JP Morgan por triunfo de Milei: “es probable que el apoyo estadounidense se intensifique”

El banco de inversión de EEUU también sostuvo que “el camino por delante está plagado de desafíos, pero el mandato electoral ofrece una oportunidad única para un cambio transformador”.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

“Tras semanas de turbulencia política y una pronunciada volatilidad en los mercados, el presidente Javier Milei ha emergido con un mandato contundente del electorado argentino”, fue la sentencia de JP Morgan este lunes, luego de que se conociera el triunfo de su colación en las elecciones parlamentarias llevadas a cabo este domingo.

Según el banco de inversión de EEUU, “la amplitud de su victoria, sumada a una mayor representación en el Congreso, coloca a su administración en una posición privilegiada para capitalizar el respaldo político y financiero brindado por Washington”.

“Este impulso sienta las bases para ambiciosas reformas macroeconómicas destinadas a impulsar el ahorro del sector privado mediante reformas fiscales y laborales, impulsar la inversión directa y acelerar los esfuerzos de estabilización”, sostuvo el banco.

Durante las elecciones del domingo se renovaban 127 diputados y 24 senadores que serán claves para el futuro del modelo económico y político del mandatario. Y el oficialismo se impuso con el 40,84% de los votos.

El triunfo de Milei asegura la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, consistente en un “swap de divisas” por US$ 20.000 millones, además de un paquete de financiamiento adicional de otros US$ 20.000 millones.

Según JP Morgan, el resultado electoral fortalece la posición del presidente Milei, otorgándole mayor autoridad para ejercer el veto presidencial, su principal herramienta política en los primeros dos años de gobierno.

Además, explicó que se prevé que el bloque de Milei cuente con 101 diputados, aunque una mayoría práctica sigue siendo difícil de alcanzar. “Esta realidad subraya la necesidad de forjar alianzas con representantes provinciales moderados, que disfrutan de alrededor de 28 escaños, para impulsar la agenda legislativa del gobierno”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que “el camino por delante está plagado de desafíos, pero el mandato electoral ofrece una oportunidad única para un cambio transformador”.

Impacto en mercados

En su análisis, el banco de inversión de EEUU destacó que este mandato renovado repercutirá en el Congreso, “reuniendo los votos necesarios para la aprobación de reformas cruciales, en particular en materia tributaria y laboral. Si el Presupuesto de 2026 logra la aprobación del Congreso, marcaría la resolución de una anomalía institucional de larga data, consolidando aún más la narrativa de un orden institucional restaurado”.

“En este contexto, es probable que el apoyo estadounidense se intensifique, lo que representa un importante impulso para la administración”, sostuvo la entidad.

Respecto de los efectos sobre los activos, detalló que se espera que la prima de riesgo político, “que ha lastrado durante mucho tiempo los mercados argentinos, disminuya drásticamente”, hecho que otorgará al banco central mayor flexibilidad para flexibilizar las condiciones monetarias y normalizar los encajes.

“De cara al futuro, el alcance del respaldo estadounidense podría ser un catalizador para asegurar la estabilización y liberar el potencial del país”, indicó el banco.

Para los bonos soberanos, JP Morgan sostuvo que " esperamos que haya amplio margen para que se recuperen en el futuro", a la vez que apuntó que “los activos argentinos no solo deberían verse respaldados por el propio resultado político, sino que el prometido apoyo estadounidense implica medidas concretas adicionales para generar demanda de bonos en dólares, incluyendo posibles recompras”.

Por último, indicó que los resultados “inesperadamente sólidos” deberían generar “una compresión significativa de la prima de riesgo, tanto en las tasas locales como en el mercado cambiario”.

Más sobre:MercadosArgentinaEleccionesMileiJP Morgan

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX
Cultura y entretención

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal