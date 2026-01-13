SUSCRÍBETE POR $1100
    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    A nivel global y en Chile el dólar se apreció, pero los principales mercados accionarios reaccionaron a la baja tras conocer el dato de inflación de EEUU. El Ipsa, en tanto, volvió a anotar un máximo histórico y superó los 11.200 puntos.

    Maximiliano Villena 
    Maximiliano Villena
    FILE PHOTO: U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell speaks during a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee on interest rate policy, in Washington, U.S., January 29, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Kevin Lamarque

    Lejos de desescalar, la polémica surgida luego de que el Departamento de Justicia de EEUU iniciara una investigación en contra de la Reserva Federal solo ha crecido y, de paso, ha levantado un apoyo global a favor del presiente de la Fed, Jerome Powell.

    La investigación, según dijo Powell el fin de semana, amenaza “con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado”.

    Según explicó, dicho testimonio se refería, en parte, a “un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”. De hecho, la investigación se produce por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal en Washington.

    “Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio del pasado junio ni de la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del rol de supervisión del Congreso; la Fed, a través de testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos”, señaló.

    Este martes, el presidente Trump volvió a cargar contra Powell, a quien calificó de incompetene y corrupto. “Está miles de millones de dólares por encima del presupuesto, así que, o es un incompetene o es un corrupto”, señaló ante los periodistas de la Casa Blanca.

    Pero la polémica llevó a que este martes los titulares de algunos de los principales bancos centrales del mundo redactaran una carta de apoyo a la Fed y Powell.

    “Solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell”, dijeron una declaración firmada por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en nombre del Consejo de Gobierno del BCE; Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Suiza; Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea; Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil; entre otros.

    A dicho apoyo se sumó el mismo martes Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, quien tras la entrega de los resultados del cuarto trimestre del banco, señaló que la interferencia política en la política monetaria provocaría un alza de la inflación y de las tasas de interés, exactamente lo opuesto que busca Donald Trump.

    “Quiero decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed”, afirmó, aunque agregó que tiene “un enorme respeto por Jay Powell como persona”.

    Dimon también subrayó que una pérdida de confianza en la independencia del banco central dañaría las perspectivas económicas de Estados Unidos y la estabilidad global, una visión compartida por otros líderes financieros.

    El director ejecutivo del Bank of New York Mellon, Robin Vince, también dijo que la presión de la administración Trump sobre la Fed era contraproducente y que la independencia del banco central era fundamental para el mercado de bonos.

    Tanto el apoyo de Dimon y los banqueros centrales del mundo se suma a la declaración presentada por los expresidentes de la Reserva Federal Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan.

    “La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”, agregaron en el escrito.

    En el mismo documento, los economistas expresaron que la acusación realizada se asemeja a lo que ocurre en países de “mercados emergentes con instituciones débiles”.

    “Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

    Los mercados

    A diferencia de la jornada previa, este martes los principales mercados del mundo cerraron con bajas.

    El índice S&P 500 anotó una merma de 0,22%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones perdieron 0,1% y 0,8%, respectivamente.

    Las caídas se produjeron luego de que se conociera el dato de inflación de EEUU, el cual dejó el IPC en 2,7% en 2025. El dato de diciembre -de 0,3%- estuvo en línea con lo esperado por los analistas, no obstante, los datos subyacentes, es decir, los que descuentan las variaciones de los precios más volátiles: los alimentos frescos y la energía, sorprendió con un registró menor a los proyectado.

    Para el mercado, los datos confirmaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75% en su reunión de fines de enero.

    A pesar de la baja en EEUU, en Chile el Ipsa logró desacoplarse y anotar, nuevamente, un récord histórico. El selectivo cerró con un alza de 1,70% para alcanzar los 11.254,68 puntos. Con este resultado, el principal indicador de la plaza local sube 7,38% en este incipiente 2026 y acumula una ganancia de 38% en los últimos seis meses.

    SQM fue una vez más el principal motor de las alzas. El papel de la minera no metálica cerró con un alza de 5,01% hasta los $ 72.250, lo que supone su nivel más alto desde el 26 de febrero de 2023 ($72.300).

    Los montos transados ascendieron a $ 39.530,7 millones, la segunda cifra más alta entre las empresas del Ipsa, solo superado por los $ 44.062 millones de Latam, que subió 2,82%.

    En lo que va de 2026, el papel de SQM ya acumula un retorno del 17,4%, entre los más rentables del IPSA.

    En tanto, el dólar cerró con un alza de $2,37 hasta los $889,6, en línea con el alza global de la divisa. El dollar index -que mide a la divisa de EEUU frente a una canasta de moneda- subía 0,3% hasta los 98,91 puntos al cierre de esta edición.

