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    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    A comienzos de enero la justicia estadounidense inició una investigación penal en contra de Jerome Powell asociada a las investigaciones por las renovaciones de edificios de la Fed.

    Por 
    Europa Press
    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada . Kevin Lamarque

    El juez federal encargado del caso abierto contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, por su supuesta negligencia en la renovación de la sede del banco central suspendió las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el funcionario al entender que la causa abierta es de naturaleza política.

    “Hay una gran cantidad de pruebas que indican que el gobierno presentó estas citaciones a la junta para presionar a su presidente a que votara a favor de una baja de las tasas de interés o a que dimitiera”, dijo el magistrado James Boasberg en su dictamen.

    Asimismo sostuvo que “por otro lado, el gobierno no ha aportado prácticamente ninguna prueba que permita sospechar que Powell haya cometido un delito. De hecho, sus argumentos son tan endebles e infundados que este tribunal no puede sino concluir que se trata de un pretexto”.

    Pese a que la investigación iniciada a instancias del gobierno de Donald Trump buscaba forzar un recorte de las tasas de interés, no todos los republicanos se han mostrado de acuerdo con la decisión de la administración de Trump de investigar a Powell.

    En este sentido, el senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis advirtió de que bloquearía la nominación del próximo presidente de la Fed, Kevin Warsh, el cual fue elegido en enero por Trump, a menos que se diera un cierre definitivo al asunto.

    A comienzos de enero la justicia estadounidense inició una investigación penal en contra de Powell asociada a las investigaciones por las renovaciones de edificios de la Fed, estimadas en unos US$2.500 millones.

    Pero Powell ha señalado previamente que se enmarcan en un escenario de presiones sobre la política monetaria del banco central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea Trump.

    Más sobre:FedReserva FederalJerome PowellEstados Unidos

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