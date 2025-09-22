Juzgado multa a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Tras una denuncia interpuesta por el Sernac la justicia condenó a Tarjetas Cencosud (Cat Administradora de Tarjetas S.A.) por informar erróneamente, en el Boletín Comercial a un grupo de 139 consumidores durante el periodo comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024, pese a que muchos habían cumplido con sus compromisos financieros, y en otros casos, ya se habían extinguido dichas obligaciones, de acuerdo a la norma vigente, según informó el organismo.

El Sernac agregó que a partir de una supervisión basada en riesgos del mercado financiero, constató que existía un centenar de reclamos de parte de los consumidores, quienes indicaban que habían sido informados en el registro de morosos, pese a pagar sus deudas con la empresa.

El organismo dijo que ofició a Cencosud, solicitando una serie de antecedentes, entre ellos, los detalles de la situación que afectaba a las personas consumidoras, la cantidad de clientes afectados/as, entre otros.

Protección de la vida privada

Tras ello el Sernac denunció el caso ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, argumentando que la empresa faltó a su deber de cuidado y profesionalidad establecido en la Ley del Consumidor, al dañar la reputación y dignidad de las personas afectadas.

En este contexto, el Sernac denunció que la empresa financiera habría infringido el artículo 6, 9 y 18 de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada establece, por cuanto dicha norma establece que los datos personales de los consumidores deben eliminarse o cancelarse si su almacenamiento carece de fundamento legal o ha caducado. Adicionalmente, señaló el organismo, es deber de los proveedores eliminar de los registros del Boletín Comercial a las personas, una vez que hayan transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

El tribunal, tras analizar los antecedentes, acogió la denuncia del Sernac y aplicó una multa de 100 UTM (unos $7 millones) a Tarjetas Cencosud.