Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅

El Banco Central en su Informe de Política Monetaria de septiembre publicado este miércoles lo cuantificó.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso

En materia de empleo, se abordó el impacto que ha tenido el salario mínimo en el alza del desempleo y en la baja creación de empleo. En ese tema, los candidatos Johannes Kaiser del partido Libertario y Franco Parisi del PDG, afirmaron que el alza del ingreso mínimo ha tenido impacto en el empleo. Esa afirmación es cierta.

El Banco Central en su Informe de Política Monetaria de septiembre publicado este miércoles así lo señaló.

Andres Perez

En su análisis, el Central detalló que una actualización del estudio titulado “Efectos en el mercado laboral de cambios recientes en el salario mínimo”, presentado a fines del 2024, indica que en promedio entre marzo de 2023 y abril de 2025, “los salarios de las empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo crecieron 4,8% más que los de empresas con menos trabajadores afectos. Al mismo tiempo, el empleo de esas empresas cayó en promedio 5,6% respecto del empleo de las menos afectadas”.

Así, el BC expuso que “a partir de este ejercicio se observan dos hechos adicionales. En primer lugar, la composición del empleo de las empresas más afectadas mutó hacia una mayor proporción de trabajadores con educación superior. En segundo lugar, el impacto se observa en distintos sectores económicos y tamaños de empresas”.

Andres Perez

“Un ejercicio complementario muestra que el impacto al alza en salarios y a la baja en empleo no solo se observa en los trabajadores que reciben el salario mínimo, sino también en aquellos cuyo salario se ubica cercano a éste”, explicó.

Así, según estas estimaciones, “un incremento real del salario mínimo similar a lo observado desde 2023 provoca una caída de aproximadamente 1,5% en el empleo asalariado formal y un impacto algo menor en el empleo total”.

