Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

En el debate presidencial, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, le preguntó al candidato de la oposición cuál era su postura sobre la ley de 40 horas semanales y por qué iba a revisar su aplicación en las empresas de menor tamaño, ya que eso estaba en su programa.

Ante ello el candidato Kast negó que eso estuviera en su programa. Sin embargo, al revisar su página web kast.cl aparece en el eje “Pymes, sácate la mochila”.

En ese eje se propone lo siguiente: “Suspensión de la aplicación de la Ley de 40 horas para las pymes”. Y en el detalle se menciona que “la Ley de 40 horas ha tenido un profundo impacto en el desarrollo económico del país y para las Mipymes representa un desafío que debe ser evaluado para no afectar el desarrollo de estos emprendimientos y el empleo que generan”.

La ley de 40 horas es una ley que se aprobó en abril de 2023. La norma considera una reducción gradual de cinco años. El abril de 2024 la jornada laboral se redujo de 45 a 44 horas. En abril de 2026 pasará a 42 horas y en abril del 2028 a 40 horas semanales.