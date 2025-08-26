Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Los candidatos presidenciales Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, José Antono Kast y Franco Parisi fueron los encargados de cerrar el encuentro XXVII Congreso de Organización y Personas “Desatar: liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano” organizado por Icare.

En la ocasión Kast criticó la ausencia de la candidata oficialista Jeannette Jara señalando que “quiero partir lamentando la ausencia en esta instancia de la candidata Jeannette Jara, que es por lejos la mayor responsable de la emergencia laboral que nos planteaban acá, ella fue la exministra del Presidente Gabriel Boric y lamento que no esté, porque habría sido una buena instancia para que pidiera disculpas por una serie de mentiras que ha ido planteando, no solamente respecto de los programas de los otros”.

En el marco de la propuesta programática de Kast que plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, y cambiarlo por inversiones en instrumentos financieros, Jara ha señalado que la medida pondría en riesgo la posibilidad de aumentar las pensiones de 1.400.000 personas en enero. Al respecto el candidato republicano la acusó de mentir.

Kast indicó que “la última mentira en la semana es que los fondos previsionales, la previsión de las personas va a bajar de acuerdo a lo que nosotros planteamos, esa es la mentira de la semana, pero me agradaría mucho que ella leyera bien su programa y el del resto, y esto no es una critica, no es una opinión, son datos todos los datos de desempleo femenino de desempleo juvenil como ha aumentado el desempleo y la informalidad en Chile”.

La propuesta de Kast

La reforma estableció que del 7% de cotización extra que aportarán los empleadores, un 1,5% irá a futuro, dentro de 30 años, a las cuentas individuales, pero antes de eso y de manera transitoria se denominará “Aporte con Rentabilidad Protegida” y se destinará al llamado Seguro Social que crea el proyecto. La medida funciona como un préstamo, dado que una vez que el afiliado se jubile, el monto que aportó será devuelto íntegramente a su pensión, con reajustes e intereses.

Este préstamo reembolsable irá a pagar una garantía de 0,1 UF por año cotizado, con tope de 2,5 UF, para los actuales jubilados y quienes se pensionarán en los próximos años, beneficio que empezará a entregarse en enero de 2026.

El economista Bernardo Fontaine, quien se sumó ayer a la campaña de Kast y que había propuesto antes la fórmula del préstamo, ha aclarado que el programa de Kast no cambia los aumentos de pensiones de la reforma, incluyendo las 0,1 UF por año cotizado, sino que propone cambiar la forma de financiar ese último aumento: en vez de hacerlo mediante un préstamo forzoso de cotizaciones otorgado por los trabajadores, propone financiarlo mediante bonos estándares emitidos por el Estado, sincerando así la deuda comprometida por el gobierno.