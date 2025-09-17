Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Nigel Chalk será el sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nombró a Nigel Chalk como director del Departamento del Hemisferio Occidental.

Chalk, quien llega en reemplazo del exministro de Hacienda chileno Rodrigo Valdés, asumirá su nuevo cargo a partir del 27 de octubre de 2025.

“La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros en la superación de desafíos complejos”, declaró Georgieva.

Valdés asumirá el mismo día que Chalk como director del Departamento de Asuntos Fiscales. El anuncio fue realizado en julio de este año.

Actualmente, el economista de nacionalidad británica e irlandesa se desempeña como subdirector del mismo departamento, cargo que ocupa desde 2014.

Chalk ha supervisado operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam. También se ha desempeñado como director interino y jefe de misión para Estados Unidos. Entre 2012 y 2013 fue director general y jefe de investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur.

Chalk es licenciado en Economía de la Universidad de Liverpool, tiene un magister en Economía de la London School of Economics y un doctorado y un magister, también, en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles.

Además, ha impartido clases en UCLA y en la Universidad de Rutgers, y ha publicado extensamente sobre política fiscal y monetaria y reforma financiera.