La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

Santiago 1 de septiembre 2025. Los ministros de Hacienda, Economia y Trabajo, se reunen con representantes de la CUT, CPC e integrantes del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamano (EMT), Dragomir Yankovic/Aton Chile

La agenda de los ministros económicos para sus últimas 48 horas en el cargo se mantiene con una serie de actividades y despedidas.

La agenda del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, incluye participar en el Comité Político en La Moneda, el último de la era Boric, luego compartirá panel con el exvicepresidente del Banco Central, Pablo García sobre productividad en la Universidad Alberto Hurtado.

También dentro de su agenda está el acompañar al Presidente Gabriel Boric al programa de Canal 13, las caras de La Moneda.

A nivel de medios, tuvo una entrevista de cierre con el diario de Concepción donde abordó el plan de fortalecimiento industrial que se está ejecutando en esa región y que el ministro lo implementó para hacer frente al cierre de Huachipato. “Mi visión de este plan que impulsé siendo ministro de Economía y continuó de muy buena manera el ministro Álvaro García, creo que es un plan inédito que ha logrado resultado en distintas dimensiones donde es cosa de ver el porcentaje de ex trabajadores de Huachipato que actualmente tienen un empleo o el porcentaje de pymes que eran proveedoras de Huachipato que actualmente tienen otros compradores, o lo que se ha hecho inversión”, dijo.

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

También tuvo otra entrevista publicada este lunes en el diario el País donde abordó temas más generales de la situación fiscal: “La economía chilena hoy, en todas las dimensiones relevantes, está mejor que al inicio de nuestro Gobierno. Se ha ordenado la macroeconomía y, al mismo tiempo, se ha bajado la pobreza. Es decir, este ajuste macroeconómico no lo pagaron los más pobres, ni tampoco la clase media", expresó.

El martes por la mañana tiene presencia en la radio C13 y Pauta. Y luego el cierre de varias mesas de trabajo y las despedidas de sus equipos.

27/02/2026 - GIORGIO BOCCARDO, MINISTRO DEL TRABAJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Mientras que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, estará desplegado este lunes en la región del Biobío sosteniendo reuniones con sindicatos que pertenecen a la Mesa de Trabajadores del Plan de Fortalecimiento de la industria y el empleo del Biobío. Además de autoridades locales como la seremi de Trabajo y el delegado presidencial.

Otra de sus tareas es explicar a los sindicatos y empresas el recién aprobado subsidio unificado al empleo. El martes tiene reuniones con sindicato de puertos en la región de Valparaíso. Luego una entrega de reconocimiento a una dirigente sindical y cierra el día con reuniones de despedida con funcionarios de Ministerio del Trabajo.

Álvaro García, ministro de Economía en lanzamiento de Estudio de ChileMujeres Oscar Ordenes Rivera

Y el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, cuenta entre sus actividad el participar en el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental.