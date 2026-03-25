SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La crítica de Ignacio Briones al gobierno por “Estado en la quiebra”: “La ignorancia es atrevida”

    En un post en Twitter, el exministro de Hacienda acompañó su crítica con un gráfico con el riesgo país de Chile.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto: Ignacio Briones.

    Los dichos del gobierno sobre que el país está en “quiebra” siguen generando reacciones dentro del mundo político y económico.

    Ahora fue el turno del exministro de Hacienda y asesor económico de Evelyn Matthei durante su campaña presidencial, Ignacio Briones, quien cuestionó el término difundido por el gobierno.

    En una publicación en X, Briones escribió: “´Quiebra´: Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default)”.

    “En Chile, eso no ha pasado desde 1931″, sentenció el economista.

    En el post, Briones adjuntó una imagen de la evolución del índice de riesgo país de Chile durante los últimos 5 años. “Bajísimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable”, continúo.

    “La ignorancia es atrevida”, finalizó el extitular de Hacienda.

    Con todo, hay que recordar que el actual jefe de Teatinos 120 , Jorge Quiroz, se desmarcó del concepto usado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y que el director de comunicaciones del segundo piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad.

    “Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, sostuvo Quiroz desde el Congreso.

    El traspié comunicacional de la administración del Presidente José Antonio Kast llevó a que incluso la Contraloría General de la República (CGR) oficiara a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) para requerir antecedentes sobre las publicaciones en redes sociales.

    Más sobre:Ignacio BrionesMepcoJorge QuirozHaciendaBencinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos

    Defensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares

    Poduje relata situación en Vivienda y señala que “un 97% del presupuesto está comprometido en deudas de la anterior administración”

    Trump confirma que viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo

    Ministra en visita somete a proceso a exagentes de la DINA por secuestros: Krassnoff y Pedro Espinoza entre ellos

    Lo más leído

    1.
    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    2.
    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    3.
    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    4.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    5.
    Gobierno de Kast usa “bala de plata” y designa a Fernando Riveros como nuevo superintendente de Salud

    Gobierno de Kast usa “bala de plata” y designa a Fernando Riveros como nuevo superintendente de Salud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Defensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares

    Poduje relata situación en Vivienda y señala que “un 97% del presupuesto está comprometido en deudas de la anterior administración”

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces
    Negocios

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

    Gobierno excluye a las empresas de menor tamaño de la medida recaudatoria del proyecto paliativo por el alza de bencinas

    La crítica de Ignacio Briones al gobierno por “Estado en la quiebra”: “La ignorancia es atrevida”

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Puerto Varas entra en la recta final para la realización de su primer Ironman 70.3

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos
    Mundo

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos

    Trump confirma que viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme