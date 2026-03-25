La crítica de Ignacio Briones al gobierno por “Estado en la quiebra”: “La ignorancia es atrevida”

Los dichos del gobierno sobre que el país está en “quiebra” siguen generando reacciones dentro del mundo político y económico.

Ahora fue el turno del exministro de Hacienda y asesor económico de Evelyn Matthei durante su campaña presidencial, Ignacio Briones, quien cuestionó el término difundido por el gobierno.

En una publicación en X, Briones escribió: “´Quiebra´: Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default)”.

“En Chile, eso no ha pasado desde 1931″, sentenció el economista.

En el post, Briones adjuntó una imagen de la evolución del índice de riesgo país de Chile durante los últimos 5 años. “Bajísimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable”, continúo.

“La ignorancia es atrevida”, finalizó el extitular de Hacienda.

Con todo, hay que recordar que el actual jefe de Teatinos 120 , Jorge Quiroz, se desmarcó del concepto usado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y que el director de comunicaciones del segundo piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad.

“Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado . Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, sostuvo Quiroz desde el Congreso.

El traspié comunicacional de la administración del Presidente José Antonio Kast llevó a que incluso la Contraloría General de la República (CGR) oficiara a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) para requerir antecedentes sobre las publicaciones en redes sociales.