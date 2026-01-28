SUSCRÍBETE POR $1100
    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    En su conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que, “si se observan los datos recibidos desde la última reunión, se observa una clara mejora en las perspectivas de crecimiento”.

    Por 
    Maximiliano Villena
     
    Patricia San Juan
    FILE PHOTO: U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell speaks during a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee on interest rate policy, in Washington, U.S., January 29, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Kevin Lamarque

    Sin grandes cambios en el ánimo de los inversionistas cerró por la tarde de este miércoles la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, luego de que el organismo que dirige mantuviera los tipos de interés.

    La Reserva Federal, tal como lo esperaban los mercados, decidió mantener las tasas en el rango actual de 3,5%-3,75%, dejando de lado una vez más las insistentes presiones del presidente Donald Trump por aplicar una fuerte reducción.

    De este modo el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa, luego de aplicar tres recortes consecutivos en las últimas reuniones de política monetaria.

    La decisión de mantener las tasa fue respaldada por 10 de los 12 miembros del comité de la Fed, mientras que Stephen Miran y Christopher Waller, ambos aliados de Trump, se inclinaron por un recorte de 25 puntos a 3,25%-3,5%. Waller es uno de los candidatos de Trump para reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando este termine su mandato en mayo.

    En su comunicado, la entidad señaló que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. El crecimiento del empleo se ha mantenido bajo y la tasa de desempleo ha mostrado indicios de estabilización. La inflación se mantiene algo elevada”.

    En sus reuniones previas de política monetaria la Fed había calificado el desempeño económico de la mayor economía mundial como de un ritmo moderado.

    En la tradicional conferencia de prensa tras la publicación del comunicado, Powell destacó que “si se observan los datos recibidos desde la última reunión, se observa una clara mejora en las perspectivas de crecimiento”.

    En cuanto a la inflación indicó que se ha comportado prácticamente como se esperaba.

    La Fed busca alcanzar un máximo de inflación de 2% a largo plazo. Según el comunicado, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada y su comité está atento a los riesgos para ambas partes de su doble mandato (empleo e inflación).

    Asimismo sostiene que al considerar el alcance y el momento oportuno de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de interés, evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos.

    En este sentido precisó que “se considerará una amplia gama de información, incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como la evolución financiera e internacional”.

    En la conferencia, Powell pronosticó que el efecto de los aranceles sobre los precios llegaría a un peak para luego disminuir durante el año. “Creemos que es probable que los aranceles se mantengan y se trate de un aumento de precios único”, sostuvo.

    Investigación y continuidad en la Fed

    La conferencia de prensa de Powell, se dio en medio de la polémica por la investigación penal que inició a comienzos de enero la fiscalía estadounidense en su contra.

    Las investigaciones están relacionadas con las renovaciones de edificios de la Fed, estimadas en unos US$2.500 millones, pero Powell ha señalado previamente que se enmarcan en un escenario de presiones sobre la política monetaria del banco central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea Trump.

    En la conferencia de este miércoles Powell declinó responder si la Fed ha respondido a las citaciones judiciales por el caso.

    Powell termina su mandato como presidente de la Fed en mayo, pero su cupo como gobernador del comité la entidad termina en 2028. Consultado respecto de si planea seguir en la entidad después de mayo, señaló que prefería no abordar ese tema en esta oportunidad.

    Los mercados

    Los mercados de EEUU cerraron la sesión con desempeños mixtos. El índice S&P500 perdió 0,01%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,02% y 0,17%, respectivamente.

    Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, señala que ttras la conferencia de prensa, “las expectativas de recortes para 2026 se mantuvieron prácticamente sin cambios, ligeramente por debajo de 2. El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años retrocedió 1 punto base a 4,25%, mientras que el bono a 2 años se mantuvo estable en 3,58%”.

    Respecto de los precios de los activos hacia adelante, apuntó que “la combinación de mayor dinamismo económico y una inflación relativamente estancada en niveles manejables, nos mantiene positivos sobre el desempeño de los activos de riesgo y los riesgos en tasas están sesgados a menores recortes que los anticipados por el mercado”.

    En Chile los mercados no alcanzaron a reaccionar a la decisión de la Fed. El Ipsa terminó la jornada con una leve alza de 0,01%, mientras que el dólar cerró con una alza de $7,48 hasta los $868,8.

    Juan Núñez, senior account manager de la plataforma XTB Latam, explicó que si bien el tipo de cambio llegó a caer hasta los $853 en la jornada, hacia el cierre el alza se explicó por “el retroceso en el precio del cobre, que redujo el soporte del peso chileno y explicó el rechazo hacia zonas cercanas a los $850″.

