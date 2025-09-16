La idea de Trump de eliminar los informes trimestrales de empresas cobra fuerza en Estados Unidos

Qué propuso Trump para los informes trimestrales de empresas.

La Casa Blanca respaldó la idea que sugirió el presidente Donald Trump de eliminar los tradicionales y obligatorios reportes trimestrales con los resultados de empresas y pasar a informes por semestre.

El republicano expresó esta idea -compartida por algunos gigantes de Wall Street- ayer lunes y la Securities and Exchange Commission (SEC, el regulador de valores de Estados Unidos) dijo que la estaba analizando.

“A pedido del presidente Trump, el presidente [Paul] Atkins y la SEC están priorizando esta propuesta para eliminar aún más cargas regulatorias innecesarias para las empresas”, dijo un portavoz del organismo, informó CNBC.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentar informes semestrales sería una buena noticia para los inversionistas.

“El presidente Trump se da cuenta de que, ya sea el Reino Unido o los Estados Unidos, nuestros mercados públicos se están atrofiando, y esta podría ser una forma de recuperar y reducir los costos para las empresas públicas sin perjudicar a los inversores”, dijo Bessent a la cadena CNBC en Londres.

En su post del lunes en la red Truth Social, el republicano dijo que esto ahorraría dinero a las empresas, que permitiría a sus ejecutivos concentrarse en administrar mejor las compañías y que en otros países esto ya se estaba haciendo.

″¿Alguna vez has oído decir que ’China tiene una visión de 50 a 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que nosotros la gestionamos trimestralmente? ¡¡¡Pésimo!!!”, dijo Trump.

En el Reino Unido y la Unión Europea, las empresas informan semestralmente, pero pueden emitir informes trimestrales si así lo desean.

En Chile, tal como en Estados Unidos, los estados financieros se informan trimestralmente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).