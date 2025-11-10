OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Pulso

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    El Ojo de Iberoamérica, el mayor festival latino de creatividad analizará cómo la IA está transformando las agencias, los medios y la forma de conectar con las audiencias.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Santiago Keller Sarmiento, presidente de El Ojo de Iberoamérica.

    La inteligencia artificial (IA) está cambiando radicalmente una serie de negocios alrededor del mundo. Y no, no solo tiene que ver con lo tecnológico. Es que uno de los efectos más visibles es el que se ha producido en el mundo de la publicidad y el marketing digital.

    En una primera lectura, la IA se ha convertido en una herramienta más que útil para el diseño de campañas, las cuales pueden ser más específicas, más eficaces y con mayor éxito a la hora de segmentar audiencias.

    Y este es precisamente uno de los platos fuertes de El Ojo de Iberoamérica. El festival anual de la industria de la publicidad y la comunicación, considerado uno de los más importantes de la región y a nivel mundial, abordará en sus conferencias que se realizarán el próximo 12, 13 y 14 de noviembre el impacto, posibilidades y también los desafíos que supone la inteligencia artificial en ese negocio.

    “Estamos claramente viviendo en un momento de gran transformación del negocio. No solamente por la transformación tecnológica, sino también en transformación de medios y de consumo de medios. El tema de la inteligencia artificial también está transformando la forma en que se trabaja dentro de las agencias, dentro de los anunciantes y dentro de la producción”, dijo el argentino Santiago Keller Sarmiento, presidente de El Ojo de Iberoamérica, en entrevista con Pulso.

    Santiago Keller Sarmiento, presidente de El Ojo de Iberoamérica. murifarkas@gmail.com

    La IA supone un desafío para las grandes agencias. En la actualidad, un buen prompt con una herramienta de IA con suscripción de pago de bajo costo puede hacer piezas gráficas de gran calidad para emprendimientos de cualquier tamaño. Y estas se pueden hacer en un abrir y cerrar de ojos por una persona que ni siquiera estudió publicidad o marketing.

    Algunas son tan buenas y sofisticadas que hubieran sido muy difíciles de replicar hace una década de manera tradicional (con cámaras, largas horas de edición y costosos desplazamientos hasta las ubicaciones deseadas).

    “Cada vez se entiende que es una herramienta, no un suplantador, pero eso implica la transformación de las capacidades de los recursos humanos”, sostiene Keller desde Buenos Aires.

    Santiago Keller Sarmiento, presidente de El OJo de Iberoamérica

    Sin embargo, Keller al mismo tiempo defiende el “toque humano” de la publicidad creada por publicistas con oficio; de carne y hueso.

    “En la industria de la publicidad lo que necesitas es saber a quién le hablas y cómo conectar de manera relevante, conectar profundamente. Las plataformas y la IA a veces te hacen muchas cosas masivamente, pero son más superfluas, que las puedes ver muchas veces, pero no te genera ese vínculo y esa conexión que tenemos los humanos de saber qué fibras tocar”, sostiene.

    En una mirada más amplia, el presidente de El Ojo de Iberoamérica expresó su inquietud por el peso e influencia que tienen hoy las grandes plataformas tecnológicas como Google y Facebook, las cuales absorben “un porcentaje muy alto” de la inversión publicitaria.

    “Eso es un hecho, lamentablemente, está funcionando así, y las plataformas, muchas veces, prescinden de las agencias de medios o de los propios medios para pautarse (...) La automatización y las herramientas que tienen hoy esas plataformas hacen que también prescinden de las agencias”, reflexiona el ejecutivo.

    Qué es El Ojo de Iberoamérica

    El Ojo de Iberoamérica es el primer festival internacional con un criterio y una mirada latina de la creatividad, la comunicación y el entretenimiento. Se trata de un evento anual que se celebra en la ciudad de Buenos Aires y la edición 2025 se realizará esta semana, concretamente el 12, 13 y 14 de noviembre.

    Santiago Keller Sarmiento, presidente de El OJo de Iberoamérica murifarkas@gmail.com

    Este “Festival Internacional” nació en 1998 y busca contribuir a la industria de las comunicaciones, el marketing y la publicidad regional y mundial, con capacitación y reconocimiento a los mejores profesionales y empresas de la región y a sus trabajos.

    Keller adelanta que serán tres días de conferencias, workshops, seminarios, con tres noches de premiaciones. “Tiene 24 categorías distintas de reconocimiento desde la gráfica, la vía pública, la digital, el contenido, la televisión, etc.”, cierra el ejecutivo.

    Más sobre:MárketingPublicidadIAInteligencia artificial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs
    Chile

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    Asesor de Kast evita ofensiva de La Moneda y Jara por derechos humanos: “Nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego