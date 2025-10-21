SUSCRÍBETE
La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Paramount Skydance, Netflix y Comcast estarían en la carrera por los activos de Warner Bros. Discovery.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Warner Bros. Discovery hoy está desarrollando un plan para separar a Warner Bros. y Discovery Global en dos firmas enfocadas en los medios de comunicación y entretención por separados. Sin embargo, en ese camino, la firma dijo que se abrió formalmente a una venta.

“Su junta directiva anunció hoy que ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas, a la luz del interés no solicitado que la compañía ha recibido de múltiples partes, tanto para la compañía en su totalidad como para Warner Bros”, dijo la firma matriz de HBO y TNT Sports en un comunicado.

ERIC GAILLARD

Sobre los siguientes pasos, la firma comentó que se “evaluará diversas opciones estratégicas, entre ellas, continuar impulsando la separación planificada de la Compañía hasta su finalización a mediados de 2026, una transacción para toda la compañía o transacciones separadas para sus negocios de Warner Bros. y/o Discovery Global”.

“Como parte de la revisión, la compañía también considerará una estructura de separación alternativa que permitiría la fusión de Warner Bros. y la escisión de Discovery Global para nuestros accionistas”, añadió.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, comentó que “tras el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar la mejor manera de aprovechar al máximo el valor de nuestros activos”.

“Nuestra decisión de iniciar esta revisión subraya el compromiso del consejo de administración de considerar todas las oportunidades para determinar el mejor valor para nuestros accionistas”, añadió Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

No obstante, la firma comentó que no se ha establecido una fecha límite ni un calendario definitivo para la finalización del proceso de ofertas.

MARIO ANZUONI

“Salvo la operación de separación que ya está en marcha, no se puede garantizar que este proceso resulte en la búsqueda de una transacción u otro resultado por parte de la compañía. Warner Bros. Discovery no tiene previsto hacer más anuncios sobre la revisión de alternativas estratégicas a menos que el Consejo de Administración apruebe una transacción específica o determine que es apropiado o necesario realizar más divulgaciones”, añadió.

Allen & Company, JP Morgan y Evercore actúan como asesores financieros de Warner Bros. Discovery y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.

Según ha informado CNBC, Paramount Skydance -la matriz de Chilevisión-, Netflix y Comcast están entre los interesados por comprar parte de la firma.

Ante la noticia, la acción de Warner Bros. Discovery subía 10,89%.

