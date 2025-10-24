SUSCRÍBETE
La mayoría de los jóvenes están dispuestos a cambiarse de ciudad o salir del país por un buen trabajo

El sonde realizado por la plataforma de empleo, Trabajando.com, muestra además que el 81% prioriza recibir un salario justo y coherente como el principal factor para elegir un trabajo.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Jóvenes dispuestos a cambiarse de ciudad o país por un trabajo Andres Perez

Un estudio de la plataforma Trabajando.com reveló que el 63% de los jóvenes entre 18 y 29 años estaría dispuesto a cambiarse de ciudad o incluso emigrar del país si se trata de una buena oportunidad laboral.

El sondeo, aplicado a más de 950 jóvenes en todo Chile, muestra además que el 81% prioriza recibir un salario justo y coherente como el principal factor para elegir un trabajo.

En este sentido, la gerenta de desarrollo de negocios de Trabajando.com, María Jesús García-Huidobro, afirmó que “este estudio nos confirma que los jóvenes tienen expectativas muy claras respecto de su desarrollo profesional. No dudan en desplazarse si la oportunidad lo amerita, y esperan de las empresas no solo salarios competitivos, sino también propuestas laborales más completas, con foco en el crecimiento y la inclusión”.

Oferta Laboral.

Diversidad e inclusión

A diferencia de otras generaciones, para los más jovenes la diversidad e inclusión resultan clave. El informe destaca que un 78% de los encuestados considera importante que una empresa cuente con políticas que promuevan estos valores, cifra que se eleva al 87% en el caso de las mujeres.

Además, el estudio reveló que las situaciones de acoso y discriminación son un factor decisivo para los jóvenes al momento de permanecer en una empresa. De hecho, 6 de cada 10 declara que renunciaría a su trabajo si enfrenta estas problemáticas, lo que refleja que esta generación valora fuertemente entornos laborales respetuosos, inclusivos y libres de prejuicios, aseguran desde la firma.

“Para esta generación, la cultura organizacional pesa tanto como el salario, y las empresas que no promuevan entornos seguros y diversos perderán talento valioso”, destacó la gerenta de desarrollo y negocios de Trabajando.com.

