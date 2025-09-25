La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

Qué opinan los trabajadores de la Ley Duque sobre mascotas.

La firma de empleo Trabajando.com realizó un estudio para conocer la opinión de los trabajadores a raíz de la llamada Ley Duque, que busca otorgar un día de licencia laboral en caso de enfermedad grave o fallecimiento de una mascota.

El sondeo fue realizado a más de 1.200 colaboradores a nivel nacional para abordar este debate.

Los resultados revelaron que el 61% de los encuestados apoya la idea de contar con un día libre por razones de apoyo emocional, mientras que un 25% considera que este permiso debería otorgarse únicamente en caso de fallecimiento.

Finalmente, un 14% cree que no corresponde generar un permiso adicional, dado que ya existen otras instancias de licencia laboral.

“Este estudio refleja cómo ha cambiado la manera en que entendemos el bienestar de las personas. Para muchos, sus mascotas son un soporte emocional clave, e ignorar esa realidad es desconocer una parte importante de su vida cotidiana”, explicó el gerente de marketing de Trabajando.com, Rodrigo Gorostiza.

Más allá de la discusión legislativa, el sondeo muestra una tendencia que podría incidir en las políticas de recursos humanos, aseguran desde la firma.

“Hoy las empresas no solo deben preocuparse del sueldo o las vacaciones, sino también de generar condiciones que conecten con las verdaderas necesidades de sus colaboradores. Incluir beneficios asociados a las mascotas puede marcar una diferencia en la atracción y retención de talento”, agrega Gorostiza.

