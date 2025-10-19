SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La metamorfosis de Silicon Valley

"Los laboratorios que nacieron para servir a la humanidad producen herramientas que han democratizado el acceso al conocimiento y acelerado descubrimientos científicos, pero también propagan desinformación, refuerzan prejuicios y generan adicciones severas".

Por 
Pablo Halpern
Imagen referencial.

En diciembre de 2015, Sam Altman, fundador de OpenAI, hizo una promesa que sonaba demasiado buena para ser cierta: “Nuestro objetivo es avanzar la inteligencia artificial para beneficiar a toda la humanidad”. No estaba solo en su ambición mesiánica. Demis Hassabis había fundado DeepMind en 2010 con Mustafa Suleyman y Shane Legg, formulando una declaración igualmente audaz: “Resolver la inteligencia y luego usarla para resolver todo lo demás”. OpenAI se presentó como un laboratorio sin fines de lucro, donde la invención más poderosa del siglo sería regalada al mundo entero.

Ocho años más tarde, esa promesa yace enterrada. OpenAI es hoy una corporación controlada por Microsoft y valuada en más de ciento cincuenta mil millones de dólares. DeepMind, por su parte, sucumbió dentro de las entrañas de Google.

Los beneficios de la inteligencia artificial se concentran en manos de accionistas corporativos, mientras Altman y Hassabis se transformaron en millonarios que habían declarado no pretender serlo. Esta metamorfosis, documentada exhaustivamente por Parmy Olson en su libro Supremacy: AI, ChatGPT, and the Race That Changed the World, revela cómo la visión altruista original se desintegró ante presiones financieras y competitivas.

Altman y Hassabis no contemplaron que desarrollar inteligencia artificial avanzada exige una infraestructura que crece de manera exponencial. Entrenar GPT-2 requirió semanas en servidores especializados. GPT-3 necesitó diez veces más poder de procesamiento que GPT-2. Y GPT-4 volvió a multiplicar los recursos necesarios. Cada versión demandaba centros de datos más grandes, procesadores más veloces, electricidad suficiente para alimentar ciudades pequeñas. Google, Microsoft y Amazon controlaban esa infraestructura. Los laboratorios independientes no tenían cómo competir.

Ante esta realidad, Altman tomó en 2019 la decisión que lo cambiaría todo. Transformó OpenAI en una empresa con fines de lucro. Microsoft le inyectó mil millones de dólares a cambio de acceso exclusivo a la tecnología de OpenAI y el derecho a integrarla en sus productos como Azure, Bing y Office. El laboratorio altruista había muerto.

DeepMind recorrió el mismo camino, solo que más rápido. Hassabis había jurado mantener la independencia, pero cuando Google le ofreció seiscientos veinticinco millones de dólares en 2014, aceptó. La justificación era convincente. Google le proporcionaría recursos sin límites para desarrollar su tecnología. La realidad fue otra. DeepMind quedó sometida a las mismas exigencias de rentabilidad que el resto de la compañía.

Absorbidos por la lógica corporativa, estos laboratorios comenzaron a liberar herramientas sin anticipar sus consecuencias. La prisa por capturar el mercado superó la prudencia. Problemas que las redes sociales habían cultivado durante años se volvieron más dañinos. Los algoritmos discriminaban contra mujeres en procesos de contratación, rechazaban automáticamente solicitudes de crédito de personas afroamericanas.

La adicción a pantallas, que Facebook y Twitter habían explotado con precisión quirúrgica, encontró en la IA un motor más sofisticado. Facebook descubrió que su algoritmo dirigía a usuarios hacia grupos de negación del Holocausto. En YouTube, las recomendaciones automáticas conducían a menores desde videos infantiles hasta contenido pedófilo. Los sistemas de IA empezaron a generar noticias falsas indistinguibles de las reales, crearon imágenes pornográficas de personas sin su consentimiento y produjeron textos que incitaban al suicidio cuando usuarios vulnerables consultaban sobre depresión.

Los laboratorios que nacieron para servir a la humanidad producen herramientas que han democratizado el acceso al conocimiento y acelerado descubrimientos científicos, pero también propagan desinformación, refuerzan prejuicios y generan adicciones severas. Las exigencias del crecimiento corporativo terminaron por desplazar los principios éticos originales. Altman y Hassabis construyeron la tecnología más poderosa de la historia, pero no de la manera que habían prometido. El resto de nosotros apenas comienza a descubrir qué significa vivir con ella.

El autor es Director del Centro de Reputación CorporativaESE Business School, Universidad de los Andes

Más sobre:columnaOpinión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Un error de US$115 millones: El episodio que provocó el peor cortocircuito de Pardow

Alejandro San Francisco: “Si se impone la UDI no gremialista o el gremialista no UDI, con ambos estaría probada la huella de Guzmán”

Kast-Matthei: la incómoda conversación que cruza a Chile Vamos y a republicanos

Paula Benavides, del CFA: “Vemos un espacio fiscal reducido para que un próximo gobierno implemente sus prioridades programáticas”

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca
Chile

Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Alejandro San Francisco: “Si se impone la UDI no gremialista o el gremialista no UDI, con ambos estaría probada la huella de Guzmán”

La metamorfosis de Silicon Valley
Negocios

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Un error de US$115 millones: El episodio que provocó el peor cortocircuito de Pardow

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Tendencias

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

El cara a cara de los candidatos al histórico balotaje en Bolivia
Mundo

El cara a cara de los candidatos al histórico balotaje en Bolivia

Con corona y espada: la irónica respuesta de Trump a las multitudinarias protestas del movimiento No Kings

Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca