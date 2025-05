La molestia de Donald Trump ante la pregunta sobre el regalo del Air Force One de Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó furiosamente el lunes las preocupaciones éticas sobre sus planes de recibir un avión de Qatar para ser utilizado como Air Force One, diciendo que sería “estúpido” no aceptar tal regalo.

“Es un gran gesto”, dijo el multimillonario de 78 años a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si el estado del Golfo rico en petróleo esperaría algo a cambio.

“Yo jamás rechazaría una oferta así. O sea, podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’”.

La familia real de Qatar ha ofrecido donar un lujoso avión jumbo 747-8 mientras Trump espera la entrega retrasada de dos nuevos aviones presidenciales de Boeing.

Pero la medida plantea enormes cuestiones constitucionales y éticas, así como preocupaciones de seguridad acerca del uso de un avión donado por una potencia extranjera para su uso como el ultrasensible Air Force One.

La Constitución de Estados Unidos prohíbe a los funcionarios del gobierno aceptar regalos “de cualquier rey, príncipe o estado extranjero”, en una sección conocida como la Cláusula de Emolumentos.

Trump respondió enojado cuando se le preguntó si utilizaría el avión a título personal después de dejar la presidencia.

“Debería darte vergüenza hacer esa pregunta”, le dijo Trump a un periodista. “Nos están dando un avión gratis. Podría decir: no, no, no, no nos lo den. Quiero pagarte mil millones o 400 millones de dólares, o lo que sea. O podría decir: muchas gracias”.

Trump dijo que en lugar de eso sería donado a su futura biblioteca presidencial como exhibición, de la misma manera que la biblioteca de Ronald Reagan alberga un antiguo avión Air Force One.

‘Máxima transparencia’

Trump y la Casa Blanca también afirman que el avión qatarí sería un regalo al Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que también eludiría preocupaciones constitucionales.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insistió en que la Casa Blanca actuaría con “la máxima transparencia”.

“El gobierno qatarí ha tenido la amabilidad de ofrecer una aeronave al Departamento de Defensa. Los detalles legales aún se están resolviendo”, declaró Leavitt a Fox News.

Pero, por supuesto, cualquier donación a este gobierno se realiza siempre con pleno cumplimiento de la ley, y nos comprometemos a la máxima transparencia, y seguiremos haciéndolo.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Qatar quisiera algo a cambio, Leavitt respondió: “Absolutamente no, porque conocen al presidente Trump y saben que solo trabaja teniendo en cuenta los intereses del público estadounidense”.

Qatar intentó rápidamente restar importancia al escándalo, afirmando que el avión no sería un regalo.

“La posible transferencia de un avión para uso temporal como Air Force One está actualmente bajo consideración entre el Ministerio de Defensa de Qatar y el Departamento de Defensa de Estados Unidos”, dijo Ali Al-Ansari, agregado de prensa de Qatar en Washington.

Sin embargo, los demócratas criticaron inmediatamente el plan.

“Cualquier presidente que acepte este tipo de regalo, valorado en 400 millones de dólares, de un gobierno extranjero crea un claro conflicto de intereses”, afirma un comunicado de cuatro miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La declaración de los senadores Cory Booker, Brian Schatz, Chris Coons y Chris Murphy decía que también “plantea serias cuestiones de seguridad nacional, invita a la influencia extranjera y socava la confianza pública en nuestro gobierno”.

Trump ha estado descontento durante mucho tiempo con los actuales aviones Air Force One: dos aviones Boeing 747-200B altamente personalizados que entraron en servicio en 1990 bajo la presidencia de George H.W. Bush.

A principios de este año, Trump dijo que su administración estaba “buscando alternativas” a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos aviones 747-8.

Trump también tiene un modelo del futuro Air Force One en los colores rojo, blanco y azul que él mismo eligió, en la mesa de café de la Oficina Oval, frente a donde se sienta con los líderes extranjeros.

Trump ya tiene su propio jet privado, llamado “Trump Force One”, que utilizó para volar por Estados Unidos durante la campaña electoral de 2024.