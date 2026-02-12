La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

A finales del año pasado, Netflix implementó en Chile una estrategia de protección marcaria destinada a resguardar activos vinculados su último gran fenómero: “Las Guerrras K-Pop” y prevenir eventuales usos indebidos o actos de piratería. En ese contexto, la plataforma estadounidense solicitó el registro de tres marcas clave: “KPop Demon Hunters”, “Las Guerreras K-Pop” y “Hunter/X”. Con este movimiento, la compañía refuerzó su posicionamiento en un sector cultural que continúa expandiéndose a nivel global.

“Las Guerreras K-Pop es una película estadounidense de animación musical de fantasía urbana de 2025​​ producida por Sony Pictures Animation y estrenada por Netflix.

Cercanos a la operación señalan que estas nuevas inscripciones reflejan el interés de la empresa por proteger sus fuentes de ingresos, al considerar el fenómeno de “Las Guerreras K-Pop como una de sus principales apuestas estratégicas. Incluso lo comparan con el impacto que tuvo “Squid Game” (“El Juego del Calamar”), dada la creciente popularidad que está alcanzando entre el público joven.

“Las Guerreras K-Pop” se perfila como la prioridad de Netflix para esta temporada estival, debido al potencial de ingresos por merchandising asociado a la serie, que incluye juguetes, ropa y artículos escolares, entre otros productos. El registro marcario busca, además, fortalecer el respaldo jurídico frente a eventuales incautaciones realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) y OS9 de Carabineros.

Hasta ahora, muchas de las incautaciones impulsadas por los asesores legales de Netflix en Chile —el estudio Alessandri— se han sustentado principalmente en derechos de autor, es decir, en la titularidad sobre los personajes y las obras, más que en la existencia de marcas registradas. Con esta nueva estrategia, la compañía apunta a complementar ambas herramientas legales, combinando la protección por copyright con la protección marcaria para robustecer su defensa frente a la comercialización de productos no autorizados.

Squid Game, Stranger Things y La Casa de Papel son los fenómenos de mayor popularidad de Netflix.

La compañía de streaming ha solicitado acciones de incautación al Ministerio Público, luego que en puertos son retenidos containers con productos falsificados.

Producciones

En Chile, Netflix no registra sistemáticamente todas sus producciones como marcas. La decisión responde a una evaluación estratégica, principalmente desde el punto de vista comercial y de marketing, para identificar cuáles títulos tienen mayor proyección. Un ejemplo fue “La Casa de Papel”, la serie española de drama criminal estrenada en 2017 y que se extendió por cinco temporadas. En ese caso, los ejecutivos estimaron que el registro marcario era conveniente, considerando el potencial comercial asociado, por ejemplo, a la venta y uso masivo de disfraces en celebraciones como Halloween.

En total, Netflix busca proteger nueve clases en su solicitud, abarcando una amplia gama de productos y servicios. Estas incluyen materiales impresos y artículos de cuero (clases 16 y 18); vestuario y accesorios (clase 25); y productos electrónicos (clase 9). Asimismo, contempla la protección de servicios de entretenimiento (clase 41) y de otros bienes de consumo, como juguetes, cosméticos, textiles y alimentos (clases 28, 3, 24 y 30). Esta estrategia no solo apunta a resguardar el contenido audiovisual, sino también a asegurar el control sobre productos físicos y servicios asociados al fenómeno del K-Pop.

La inclusión de las clases 9 y 12 —que comprenden productos electrónicos y vehículos, respectivamente— sugiere además una visión de expansión hacia ámbitos tecnológicos y experiencias complementarias. Esto podría abarcar aplicaciones, dispositivos o eventuales colaboraciones vinculadas a la movilidad y al entretenimiento. El enfoque se alinea con la tendencia de ofrecer experiencias más inmersivas a los fanáticos, integrando contenidos digitales interactivos con productos y servicios tangibles.