La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

La duración de la semana laboral por la IA según JPMorgan

En medio del boom de la inteligencia artificial y las gigantescas inversiones en torno a ese negocio, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, sorprendió con una proyección que combina optimismo tecnológico y mercado laboral.

Durante su participación en el America Business Forum, realizado la semana pasada en Miami, el banquero señaló que la inteligencia artificial (IA) transformará radicalmente la productividad global, al punto de reducir la duración de la semana laboral en las economías desarrolladas.

“Mi estimación es que el mundo desarrollado trabajará tres días y medio a la semana dentro de 20, 30 o 40 años, y llevará vidas maravillosas”, declaró Dimon, según Fortune.

Mientras Chile está en plena implementación de las 40 horas, el máximo ejecutivo del mayor banco estadounidense explicó que la IA tendrá un impacto transversal: “Va a afectar a cada aplicación, a cada trabajo, a cada interacción con los clientes”, afirmó, según destacó Business Standard.

Para Dimon, la revolución tecnológica no sólo mejorará la eficiencia, sino que también abrirá espacio para un estilo de vida distinto, con más tiempo libre y menos horas de trabajo.

Sin embargo, el ejecutivo fue claro en advertir que el proceso no estará exento de dificultades. “La inteligencia artificial eliminará empleos. Creo que la gente debería dejar de esconder la cabeza en la arena”, sostuvo, en declaraciones recogidas por Newsweek.

Dimon planteó que el auge de la inteligencia artificial requerirá adaptaciones profundas en la formación laboral, la educación y las políticas públicas, ya que “no todos los proyectos de IA llegarán a buen puerto” y algunos fracasarán por limitaciones técnicas o de infraestructura.

Para Dimon, el balance final será positivo, aunque reconoce que el tránsito hacia ese futuro demandará decisiones difíciles.