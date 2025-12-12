¿Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta? La reacción del tipo de cambio al balotaje en las últimas dos décadas

Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial

El dólar se encamina hacia su cuarta baja consecutiva frente al peso chileno. Como es habitual, esta baja está ligada al precio del cobre que en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó hoy un nuevo máximo histórico, superando los US$ 5,36 por libra.

El tipo de cambio ignora la tendencia del Dollar Index, el indicador que mide a la moneda norteamericana frente a una canasta de divisas líquidas como el euro, el yen y el franco suizo, y que al cierre de esta edición subía un 0,5%.

Sin embargo, la sesión de hoy tiene una peculiaridad: es la última antes del balotaje que enfrentará a Jeanette Jara y José Antonio Kast.

La elección presidencial en Chile ha generado una alta volatilidad en los activos financieros, y el tipo de cambio es uno de los más sensibles a los vaivenes políticos.

Con esa premisa como telón de fondo, la plataforma de inversiones XTB analizó el comportamiento de la paridad peso/dólar en las segundas vueltas de los últimos 20 años

La fluctuación más brusca: el triunfo de Gabriel Boric

El movimiento más notorio y brusco en los últimos 20 años se registró tras la elección de Gabriel Boric. En los 30 días hábiles posteriores a su triunfo , el peso chileno experimentó una apreciación del 8,04%.

Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Gabriel Boric. MARIO TELLEZ

Según Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, esta variación se produjo “desde un punto de partida muy elevado del tipo de cambio, lo que sugiere más bien una normalización parcial de la prima de riesgo acumulada antes de la elección”.

La victoria de Piñera en 2009: la mayor depreciación

Por el contrario, la primera victoria de Sebastián Piñera generó una presión a la baja sobre la moneda nacional. En las dos semanas posteriores, el peso chileno llegó a caer cerca de un 10% , cerrando el mes con un retroceso de 6,25%.

Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Sebastián Piñera.

Muñoz señala que esta fluctuación reflejó “una depreciación clara del peso en un contexto de fuerte reacomodo de expectativas”.

Ambos casos, el de Boric y el primer Piñera, muestran “una alta sensibilidad al contexto puntual más que al color político en sí”, a juicio del experto.

Ajustes graduales: los otros escenarios

Otros resultados electorales mostraron movimientos más moderados o graduales en la paridad peso/dólar. Así, el primer triunfo de Michelle Bachelet provocó una apreciación de 1,68% del peso chileno.

Para su segundo periodo, el dólar subió de forma gradual, acumulando una depreciación moderada de cerca del 4% al día 30. Este proceso se considera “más un ajuste que un shock”.

Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Michelle Bachelet.

Por su parte, para el triunfo de Sebastián Piñera frente a Alejandro Guillier, el dólar cayó de manera paulatina.

El mes terminó aproximadamente 4% por debajo del nivel post-elección , lo que fue “coherente con una reducción de incertidumbre más que con un cambio brusco de escenario”.

Izquierda vs derecha

Al analizar los movimientos de la divisa según el sector político que se impuso, XTB observa que los primeros 30 días hábiles muestran un impacto sorpresivamente acotado en el promedio histórico: tras victorias de la derecha, el dólar sube unos puntos (índice cerca de 103–104), mientras que con la izquierda tiende a bajar levemente (índice en torno a 98–99).