VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta? La reacción del tipo de cambio al balotaje en las últimas dos décadas

    La elección presidencial en Chile ha generado una alta volatilidad en los activos financieros, y el tipo de cambio es uno de los más sensibles a los vaivenes políticos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial

    El dólar se encamina hacia su cuarta baja consecutiva frente al peso chileno. Como es habitual, esta baja está ligada al precio del cobre que en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó hoy un nuevo máximo histórico, superando los US$ 5,36 por libra.

    El tipo de cambio ignora la tendencia del Dollar Index, el indicador que mide a la moneda norteamericana frente a una canasta de divisas líquidas como el euro, el yen y el franco suizo, y que al cierre de esta edición subía un 0,5%.

    Sin embargo, la sesión de hoy tiene una peculiaridad: es la última antes del balotaje que enfrentará a Jeanette Jara y José Antonio Kast.

    Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial

    La elección presidencial en Chile ha generado una alta volatilidad en los activos financieros, y el tipo de cambio es uno de los más sensibles a los vaivenes políticos.

    Con esa premisa como telón de fondo, la plataforma de inversiones XTB analizó el comportamiento de la paridad peso/dólar en las segundas vueltas de los últimos 20 años

    La fluctuación más brusca: el triunfo de Gabriel Boric

    El movimiento más notorio y brusco en los últimos 20 años se registró tras la elección de Gabriel Boric. En los 30 días hábiles posteriores a su triunfo, el peso chileno experimentó una apreciación del 8,04%.

    Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Gabriel Boric. MARIO TELLEZ

    Según Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, esta variación se produjo “desde un punto de partida muy elevado del tipo de cambio, lo que sugiere más bien una normalización parcial de la prima de riesgo acumulada antes de la elección”.

    La victoria de Piñera en 2009: la mayor depreciación

    Por el contrario, la primera victoria de Sebastián Piñera generó una presión a la baja sobre la moneda nacional. En las dos semanas posteriores, el peso chileno llegó a caer cerca de un 10%, cerrando el mes con un retroceso de 6,25%.

    Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Sebastián Piñera.

    Muñoz señala que esta fluctuación reflejó “una depreciación clara del peso en un contexto de fuerte reacomodo de expectativas”.

    Ambos casos, el de Boric y el primer Piñera, muestran “una alta sensibilidad al contexto puntual más que al color político en sí”, a juicio del experto.

    Ajustes graduales: los otros escenarios

    Otros resultados electorales mostraron movimientos más moderados o graduales en la paridad peso/dólar. Así, el primer triunfo de Michelle Bachelet provocó una apreciación de 1,68% del peso chileno.

    Para su segundo periodo, el dólar subió de forma gradual, acumulando una depreciación moderada de cerca del 4% al día 30. Este proceso se considera “más un ajuste que un shock”.

    Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta presidencial. En la imagen, Michelle Bachelet.

    Por su parte, para el triunfo de Sebastián Piñera frente a Alejandro Guillier, el dólar cayó de manera paulatina.

    El mes terminó aproximadamente 4% por debajo del nivel post-elección, lo que fue “coherente con una reducción de incertidumbre más que con un cambio brusco de escenario”.

    Izquierda vs derecha

    Al analizar los movimientos de la divisa según el sector político que se impuso, XTB observa que los primeros 30 días hábiles muestran un impacto sorpresivamente acotado en el promedio histórico: tras victorias de la derecha, el dólar sube unos puntos (índice cerca de 103–104), mientras que con la izquierda tiende a bajar levemente (índice en torno a 98–99).

    ElecciónUS$ día 0US$ día 30Cambio (clp)Cambio %
    Bachelet I (2006)$ 526,99$ 518,15-$ 8,84-1,68
    Piñera I (2010)$ 492,13$ 522,88+$30,75+6,25
    Bachelet II (2013)$ 527,18$ 546,98+$ 19,80+3,76
    Piñera II (2017)$621,27$ 596, 89-$24,38-3,92
    Boric (2021)$ 874$ 803,70-$70,30-8,04

    Lee también:

    Más sobre:DólarEleccionesSegunda vueltaMercadospeso chilenoTipo de cambio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema

    Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo

    Contraloría detecta “débil” monitoreo al volcán Villarrica: 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso

    PDI refuerza fiscalizaciones en Isla de Pascua y expulsa a una persona

    Parisi evalúa desempeño de candidatos de cara al balotaje: “Jara mucho mejor que Kast”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    2.
    Superintendencia de Pensiones pone en consulta norma sobre subcontratación de servicios de AFP

    Superintendencia de Pensiones pone en consulta norma sobre subcontratación de servicios de AFP

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema
    Chile

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema

    Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año
    Negocios

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    ¿Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta? La reacción del tipo de cambio al balotaje en las últimas dos décadas

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor