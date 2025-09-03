SUSCRÍBETE
Lanzan nueva versión de herramienta para comparar rentabilidad y comisión de los fondos mutuos

Según informó la AFM, el comparador incorpora buscadores más sencillos, que facilitan la identificación de fondos de distintas AGFs y categorías, así como aquellos que coinciden con criterios claves, por ejemplo, el monto mínimo de inversión y la posibilidad de operar de forma digital, opción que generalmente implica costos menores.

Olivia Hernández D.
Una nueva herramienta para quienes invierten en fondos mutuos. La Asociación de Fondos Mutuos (AFM) presentó una versión mejorada del comparador de fondos, con elementos gráficos que facilitan su comprensión.

La plataforma fue diseñada para que los usuarios puedan distinguir y entender mejor conceptos y variables relevantes para tomar decisiones informadas.

Con este lanzamiento, AFM “reafirma su compromiso con la educación financiera con una nueva versión de su comparador de fondos”.

A través de un comunicado, la gerente general de la asociación, Mónica Cavallini, enfatizó el aporte del comparador como instrumento de apoyo para el inversionista.

“Con tantas alternativas disponibles en el mercado, para el partícipe resulta complejo identificar cuál es el fondo mutuo más adecuado para lo que está buscando, por lo que este comparador se vuelve fundamental, ya que, aparte de facilitar información en forma más clara les permite ordenar o seleccionar según distintas variables la información de los fondos y facilitar la elección con criterios claros y objetivos”, sostuvo Cavallini.

En la foto: Mónica Cavallini.

Nueva versión

El usuario podrá acceder con mayor facilidad que en la versión anterior a los datos básicos de cualquier fondo, como nombre, categoría, administradora, etc. También a la información sobre rentabilidades, riegos y costos asociados.

Según informó la AFM, el comparador incorpora buscadores más sencillos, que facilitan la identificación de fondos de distintas AGFs y categorías, así como aquellos que coinciden con criterios claves, por ejemplo, el monto mínimo de inversión y la posibilidad de operar de forma digital, opción que generalmente implica costos menores.

Además, se incluye una nueva forma de mostrar variables más sofisticadas como performance ajustado por riesgo con estrellas que van de 1 a 5. Las estrellas muestran qué tan bien lo hizo un fondo frente a sus pares, considerando retorno, costos y riesgo: más estrellas es igual a mejor desempeño. También, muestra los niveles de riesgo en base a escala del 1 al 7, donde 1 representa el menor riesgo y 7 el mayor, estos niveles se identifican mediante colores tipo semáforo donde el verde representa el menor riesgo y el rojo el mayor.

fondos-mutuos

También, se presenta la estructura de costos, que incluye los montos mínimos de inversión y la tasa anual de costos de las distintas series.

Adicionalmente, la herramienta permite consultar documentos complementarios, como reglamentos internos, contratos y folletos informativos.

La nueva herramienta ya está disponible en el sitio web de la Asociación de Fondos Mutuos y puede ser utilizado de manera gratuita por todos los interesados en explorar las distintas alternativas de inversión que ofrece la industria.

