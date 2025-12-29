SUSCRÍBETE POR $1100
    Larroulet defiende el rol de las empresas y dice que firmas más grandes no son sinónimo de menos competencia

    El exministro Cristián Larroulet escribió un paper en el que se mostró en desacuerdo con las ayudas e incentivos únicamente a las pequeñas y medias empresas. "Tienes que hacer un mecanismo de gradualidad para incentivar a que esa empresa crezca".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    09 Agosto 2023 Entrevista a Cristian Larroulet, economista, academico y ex ministro de estado. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En un contexto marcado por una década de bajo dinamismo económico, el economista y exministro Cristián Larroulet plantea que la empresa cumple un rol central para retomar el crecimiento en Chile y sostiene que, en la economía actual, el aumento del tamaño de las firmas no necesariamente debilita la competencia.

    Esa es una de las tesis principales de su documento “La empresa y su rol clave en el momento actual”, publicado en la serie Debates Públicos del CIES-UDD.

    El exministro en el gobierno de Sebastián Piñera parte constatando que Chile ha crecido de manera sistemática menos que el mundo desde 2014 y que la principal explicación de este fenómeno es la caída de la productividad.

    La mayor parte del deterioro en crecimiento se explica principalmente por la caída en productividad de nuestra economía”, señala Larroulet en el documento, citando el último informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que muestra un aporte “virtualmente nulo” de la productividad al crecimiento en 2024.

    Qué dijo Cristián Larroulet sobre el tamaño de empresas Andres Perez

    En ese escenario, Larroulet afirma que el debate sobre cómo recuperar el crecimiento debe poner a la empresa en el centro. “Consideramos necesario enriquecer esa agenda colocando el foco en la empresa, ya que esta institución es, sin duda, el actor principal para acometer el desafío del desarrollo”, escribe.

    Larroulet comentó alguna de estas ideas en el programa Información Privilegiada, de radio Duna, en el que defendió la idea de una rebaja en el impuesto de primera categoría.

    “El tema tributario, por ejemplo. Yo digo, estamos en una locura. Si ordeno los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) por nivel de ingreso, Chile está entre los tres últimos de abajo. Y si lo hago al revés, (y) lo ordeno por quiénes tienen más carga tributaria a las empresas, Chile está en los tres primeros de arriba. Es de locos. La verdad es de locos”, afirmó.

    La empresa como coordinadora de innovación y recursos

    Para fundamentar ese rol, el economista recurre a aportes teóricos recientes y clásicos. Alude a los premios Nobel de Economía 2025 para explicar por qué la empresa es clave en el crecimiento sostenido. En particular, destaca el trabajo de Joel Mokyr sobre la Revolución Industrial, donde el crecimiento surge de la combinación entre conocimiento científico y su aplicación práctica en la producción.

    Según resume Larroulet, para Mokyr el proceso se dio gracias a la interacción entre “emprendedores científicos” y “emprendedores prácticos”, que se conectaron a través de lo que el historiador denominó Republic of Letters.

    De ese intercambio surgieron las empresas modernas, encargadas de producir bienes y servicios demandados por el mercado.

    En esa línea, Larroulet retoma a Ronald Coase para explicar por qué las empresas tienden a crecer en contextos regulatorios complejos. “Cuando esas tareas implican altos costos de transacción, las empresas tratan de reducirlas”, recuerda, citando el trabajo clásico The Nature of the Firm (1937)

    En sociedades con alta regulación, agrega el autor, el mayor tamaño permite diluir costos que no agregan valor al producto.

    Innovación, competencia y “destrucción creativa”

    El paper también se apoya en los trabajos de Philippe Aghion y Peter Howitt, galardonados con el Nobel el mismo año, para vincular empresa, innovación y competencia. Larroulet señala que, en su enfoque, “las empresas compiten en los mercados para poder desplazar a las firmas incumbentes obsoletas”, retomando el concepto de “destrucción creativa” de Joseph Schumpeter.

    La competencia, según este marco, no se da solo por precios, sino principalmente a través de la innovación, la cual es resultado de la inversión en investigación y desarrollo. “Esta innovación mejora la calidad de los productos y disminuye su precio, promoviendo el progreso”, indica Larroulet al resumir el planteamiento de Aghion y Howitt.

    El propio Aghion es citado directamente en el documento para abordar la relación entre concentración y competencia. “Un aumento en la concentración no significa automáticamente que la competencia se deteriore”, señala el economista francés.

    Y agrega: “Ya hemos visto antes que algunos mercados parecen ser monopolísticos, pero que en realidad son discutibles, lo que significa que, ante la posibilidad de nuevos ingresantes, las empresas incumbentes mantienen bajos los precios” (Aghion et al., 2021).

    Qué dijo Cristián Larroulet sobre el tamaño de empresas Andres Perez

    ¿Empresas más grandes implica menor competencia?

    Uno de los puntos centrales del paper es la discusión sobre el tamaño de las empresas. Larroulet reconoce que, desde la organización industrial tradicional, persiste la idea de que una mayor concentración -medida, por ejemplo, por el índice de Herfindahl-Hirschman- implica menor competencia.

    Sin embargo, sostiene que esa visión es incompleta en la economía actual.

    “En un mundo como el actual, donde las tecnologías de frontera solo pueden ser absorbidas por un selecto grupo de grandes empresas con conexiones globales, esa noción es parcial”, escribe

    Según el autor, existen múltiples fuerzas que explican que las empresas aumenten de tamaño sin que ello suponga una reducción de la presión competitiva.

    Entre esos factores menciona la globalización, las tecnologías de la información y el capital humano avanzado. Citando a Gomes y Kuehn (2017), señala que a medida que aumenta la proporción de trabajadores con educación universitaria, “se observa empíricamente que las empresas son más grandes y productivas”.

    A ello suma el concepto de “talento gerencial”, desarrollado por Robert Lucas, que permite explicar por qué las firmas más grandes tienden a innovar y exportar más.

    A partir de este diagnóstico, Larroulet concluye que una de las “palancas cruciales” para retomar el crecimiento es “aumentar el número de empresas y su tamaño”.

    En su diálogo con Duna, Larroulet recordó que hoy existen una serie de esfuerzos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas como ayudas tributarias o programas Corfo, pero que también debe haber apoyos para que las grandes crezcan aún más.

    “Esos incentivos muchas veces están mal diseñados en el sentido de que (son) solo para PyME. No, tú tienes que hacer un mecanismo de gradualidad para incentivar a que esa empresa crezca, que sea más grande. Necesitamos empresas más grandes

    Regulación e incentivos

    El documento también aborda el vínculo entre tamaño empresarial y regulación. Larroulet advierte que existen normas que incentivan a las empresas pequeñas y medianas a no crecer, ya sea por razones tributarias o regulatorias. En ese contexto, cita el OECD Economic Surveys: Chile 2025, que enfatiza la necesidad de promover el crecimiento de las PYMEs para facilitar la adopción de tecnologías digitales

    Asimismo, plantea que la revisión de las regulaciones sobre empresas de mayor tamaño no corresponde a autoridades sectoriales, sino a las de libre competencia. Según escribe, esa tarea es especialmente relevante “en economías tan abiertas a la libre competencia como la chilena”.

