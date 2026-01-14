Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

El 2025 fue un extraordinario año para los mercados accionarios globales. También eso ocurrió a nivel local, donde el Ipsa reportó su mejor año en más de tres décadas: el principal índice bursátil de Chile cerró en 10.481 puntos, un salto de 56,81% en 2025, su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%).

Bajo este escenario, las AFP también obtuvieron positivos resultados en los fondos de pensiones, pues rentaron a tasas de dos dígitos en casi todos los multifondos, consiguiendo su mejor resultado en seis años.

En promedio, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, el sistema de AFP obtuvo una rentabilidad real de 14,89% en el fondo tipo A (el más riesgoso), 13,14% en el B, 12,18% en el C, 10,47% en el D, y 8,06% en el E (el más conservador).

¿Cuáles fueron las AFP que obtuvieron las mejores rentabilidades? AFP Capital tuvo el mejor desempeño en tres de los cinco multifondos, los más riesgosos, estos son los fondos tipo A, B y C. Además, en todos ellos, Planvital se quedó con el segundo lugar.

En tanto, en el fondo tipo D hubo un empate técnico en el primer lugar, entre Planvital y Habitat. Mientras que en el fondo tipo E ganó Cuprum.

Todas las AFP lograron retornos positivos, y en la totalidad de los multifondos hubo una diferencia de 1 punto porcentual entre la AFP que registró la mejor rentabilidad y la que menos rentó.

Entre las siete AFP del sistema, Modelo fue la que en 2025 registró la menor rentabilidad en todos los multifondos; mientras que Provida se ubicó en el penúltimo lugar en todos los fondos de pensiones.

Rentabilidad por multifondo

En el fondo más riesgoso del sistema, tipo A, fue AFP Capital la que se coronó como vencedora con una rentabilidad real del 15,43% en el año 2025. Le siguió Planvital con un 15,35%, y luego Uno con 15,04%. A continuación se posicionaron Cuprum (14,86%), Habitat (14,79%), Provida (14,61%) y Modelo (14,14%).

En el fondo tipo B también ganó AFP Capital, con una rentabilidad real anual del 13,84%. Le siguió nuevamente Planvital en el segundo lugar (13,52%), y AFP Uno en el tercer puesto (13,35%). Luego se ubicaron Habitat (13,18%), Cuprum (13,07%), Provida (12,73%), y Modelo (12,58%).

En el fondo tipo C nuevamente Capital se adjudicó el primer lugar, con una rentabilidad real anual del 12,68%. El segundo lugar nuevamente se lo quedó Planvital, con un retorno del 12,64%. El tercer puesto, en tanto, lo obtuvo Habitat con un 12,36%. Muy de cerca le siguió Uno con un 12,35%. Y luego se situaron Provida (11,57%) y Modelo (11,56%).

En el fondo tipo D, las AFP Habitat y Planvital registraron un empate técnico, con una rentabilidad real anual del 10,79%. Luego se ubicaron Capital (10,74%) y Uno (10,71%). Y a continuación se posicionaron Cuprum (10,48%), Provida (10,08%), y Modelo (9,46%).

En el multifondo más conservador del sistema, el tipo E, fue Cuprum la AFP que se quedó con el podio, con una rentabilidad real anual del 8,37%. Luego se ubicó Capital con un 8,27%, y a continuación Planvital con un 8,22%. A continuación se situaron Uno (8,12%), Habitat (8,05%), Provida (7,86%) y Modelo (7,19%).