Las alertas que planteó Moody’s en caso de la victoria de Kast y Jara en la segunda vuelta presidencial

Kathrin Muehlbronner, vicepresidente senior de Moody’s Sovereign Risk Group, entregó los escenarios que proyecta en caso de que Jeannette Jara o José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Un análisis que se basa en los riesgo en que gane una u otra opción.

“Aunque ambos candidatos coinciden en prioridades como mejorar la seguridad, acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios fiscales, sus agendas de políticas divergen significativamente”, dijo Muehlbronner en una declaración enviada a la prensa.

Sobre Jara, Muehlbronner contextuliza su opción como de “continuidad con las políticas actuales”. Ante este contexto, la alta ejecutiva comenta que su opción “implica riesgos limitados al alza y a la baja para el perfil crediticio soberano de Chile”.

Respecto a la opción del candidato presidencial del Partido Repúblicano, José Antonio Kast, Muehlbronner de Moody’s comentó que “las propuestas de Kast podrían impulsar el crecimiento económico a un ritmo más rápido, pero conllevan mayores riesgos fiscales”.

Muehlbronner apuntó que “en un escenario adverso, la pérdida de ingresos por recortes tributarios sin ajustes adecuados en el gasto podría ampliar los déficits, haciendo que la secuencia de políticas sea crítica”.

“Aunque Kast contaría con un sólido respaldo en el Congreso si resulta electo, aún estaría lejos de alcanzar una mayoría en la Cámara Baja. La ausencia de una mayoría clara para cualquier bloque debería moderar las medidas más controvertidas”, añadió.

Respecto a los puntos que valora Moody’s sobre Chile están: “Las sólidas instituciones de Chile, su compromiso histórico con la prudencia fiscal y el renovado enfoque en la productividad y la consolidación fiscal siguen siendo anclas clave que respaldan su perfil crediticio”.