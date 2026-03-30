SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    La gestora creada hace una década tiene conversiones para adquirir la AGF Ameris desde hace seis meses y se espera una pronta resolución. La administradora ya ha pactado este año la adquisición de Frontal Trust y de la empresa de factoring Primus, pero no son las únicas conversaciones que ha sostenido con actores de la industria.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    No ocurrieron necesariamente en paralelo, pero las negociaciones llevadas a cabo en 2025 por Toesca, administradora de fondos fundada en 2016, han empezado a llegar a puerto durante este año.

    Fue el primero de enero de este año cuando la gestora de fondos, especializada en activos alternativos, comunicó al mercado que había alcanzado un acuerdo con los accionistas de Frontal Trust Administradora General de Fondos para la firma de una promesa de compraventa que considera la adquisición del 100% de la propiedad de esta última.

    Tres semanas depués vino otro anuncio: el 21 de enero, anunciaron que Toesca y TC Latin America compró el control de Primus Capital a Raimundo Valenzuela, en una operación donde compraron el 90% de las acciones de la sociedad dedicada al factoring y que tiene presencia en Chile y Perú. Las conversaciones se habían iniciado un año atrás.

    El tercer objetivo se conoció este fin de semana: Diario Financiero publicó que Toesca se encuentra en conversaciones con los socios de Ameris AGF para hacerse de la empresa.

    Ameris gestiona US$1.900 millones a través de más de 70 fondos, tamaño que le permitiría a Toesca consolidarse por lejos como la administradora líder en alternativos.

    Toesca administra unos US$980 millones repartidos en 25 fondos, entre públicos y mutuos, con activos en Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

    Y su tamaño crecerá exponencialmente cuando cierre la adquisición de Frontal Trust, entidad que mantiene bajo administración en torno a US$800 millones con foco en los sectores inmobiliario, deuda privada, infraestructura, private equity y agrobusiness, un acuerdo, eso sí, excluye la adquisición del proyecto Eco Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta.

    Las negociaciones

    Al momento de comunicar el acuerdo con Frontal Trust, Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca Asset Management, señaló que “este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento regional en administración de activos alternativos”.

    Saieh fue justamente el negociador a cargo de la compra de Frontal Trust. Junto a él participó Manuel Ossa, socio y gerente de Crédito Privado. A ellos se unió el director de la AGF de Toesca el abogado Juan León Bustos, socio del estudio Claro y Cía.

    La estrategia de crecimiento mencionada por Saieh es justamente uno de los aspectos que se encuentran detrás del agresivo plan de expansión de la gestora.

    Fuentes al tanto indican que la expansión es necesaria considerando los niveles de fragmentación que actualmente tiene el mercado, lo que hace necesaria una consolidación.

    Detrás de esa visión hay dos factores. Por una parte, los costos regulatorios han ido al alza, y “en los últimos cuatro años se han duplicado”, indica la misma fuente, mientras que las comisiones a clientes “prácticamente se han mantenido”.

    Con este telón de fondo, la compañía ha buscado crecer y, de hecho, ha sostenido conversaciones con otros actores del mercado tendientes a consolidar la industria.

    Las mismas fuentes aseguran que las negociaciones con Ameris llevan más de seis meses y su desenlace podría ocurrir próximamente. De concretarse, Toesca alcanzaría activos bajo gestión en torno a los US$4 mil millones.

    La firma surgió en 2016 al alero de históricos ejecutivos de Celfin. Entre sus socios están Saieh, y en la presidencia se encuentra Alejandro Montero. También socios son Maximiliano Vial y Alejandro Reyes, además Ossa, Augusto Rodríguez, Rodrigo Rojas y Arturo Irarrázabal. Y a ellos se sumó Alejandro Bezanilla, exgerente general de AFP Habitat.

    Bezanilla se integró a la compañía el pasado 2 de marzo como director ejecutivo. “La incorporación de Bezanilla se enmarca en un momento clave del ciclo de crecimiento y expansión regional de Toesca”, dijo la empresa en un comunicado al momento de anunciar la noticia.

    En la misma comunicación, Alejandro Montero, señaló que la administradora “está en una etapa decisiva de su desarrollo y estrategia de crecimiento”.

    En Toesca, cada anuncio realizado en los últimos meses apunta en una misma diercción: consolidar la industria.

    Más sobre:MercadoToescaAmerisFrontal TrustAGFAdministradoras de FondosFondos de inversiónActivos Alternativos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Lo más leído

    1.
    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    2.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    3.
    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    4.
    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    5.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC
    Chile

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026
    Negocios

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Comité de Ministros aprueba proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes