OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Josemaria Bolio cree que lo recomendable es que no haya un cartera de referencia única, sino que cada AFP pueda definir su propio glide path. También apunta a "revisar eventualmente la necesidad de la licitación de stock o, en su caso, al menos la temporalidad de la misma”.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México en la implementación de fondos generacionales MARIO TELLEZ

El caso de México fue uno de los que estudió el gobierno para proponer en su reforma previsional el modelo de fondos generacionales. En particular, analizaron el modo en que el país azteca migró a este tipo de fondos.

En diciembre de 2019 se concretó el cambio en la manera en que invierten las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro, equivalente a las AFP de México), pasando de un esquema de multifondos a uno de fondos generacionales, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en adoptar este sistema.

En Chile, los fondos generacionales, que reemplazarán a los actuales multifondos de las AFP, deberán estar funcionando a partir de abril de 2027. A juicio de los expertos, es uno de los mayores desafíos en la implementación de la ley.

Principal Financial Group, que a nivel local es propietaria de AFP Cuprum, opera con este tipo de instrumentos en varios países, como Malasia, Corea, México, y Estados Unidos.

Josemaria Bolio, director general de Principal Afore en México, gestora que administra poco más de 400 mil millones de pesos mexicanos (unos US$20 billones), explica cómo fue la transición que hizo el país azteca a los fondos generacionales. Además, da sus recomendaciones para el caso chileno.

“Celebramos al final que se llegó a un acuerdo y que se tiene una reforma en pro del sistema y de los trabajadores”, comenta. Igualmente afirma: “La reforma en México no es perfecta, como la reforma en Chile no es perfecta, todas son perfectibles y todas requieren mucha comunicación entre los participantes. Y eso es justo lo que señalo como importante: que haya esa comunicación para eventualmente entender lo que sea perfectible”.

En ese sentido, menciona que “lo que hemos observado y retroalimentamos, es revisar bien el establecimiento de una trayectoria de inversión que no sea única, y revisar eventualmente la necesidad de la licitación de stock o, en su caso, al menos la temporalidad de la misma”.

¿Cómo han funcionado los fondos generacionales desde que los implementaron en 2019?

-Los fondos ya cumplieron seis años. De hecho, ya tuvimos un cambio de portafolio, porque después de los cinco años tienen que cambiar de generación. Entonces, ya hubo un proceso quinquenal.

Y ese es un tema importante que hay que entender, el de la migración a los fondos. La migración no termina el día que se implementan los fondos generacionales. Parte del aprendizaje en México, es que una vez que se adopta y se migra, el periodo aquí, yo te diría que tomó por lo menos tres años, en que se fuera estabilizando y se fueran haciendo ajustes entre las administradoras, el regulador, para ir balanceando y cambiando el régimen. Y va a seguir evolucionando.

¿En qué consiste el proceso quinquenal?

-El traspaso quinquenal toma a los trabajadores de mayor edad, los pasa a la Siefore (el fondo de inversión en el cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos) básica de pensiones y se crea el portafolio de 1990-1995. Todo eso implica transferencias de activos, y es un proceso complejo y en donde hay mucho acompañamiento del regulador.

A diferencia de Chile, el proceso en México fue rápido, se ejecutó todo en 2019. Un tema muy importante es que en México ese cambio generó que cada administradora propuso su trayectoria de inversión, o su glide path.

Principal jugó un rol bien importante en 2018 y 2019, porque tenía muchos años manejando fondos generacionales. La apertura que tuvo el regulador para escuchar a los distintos participantes y, por supuesto, a Principal, ayudó a llegar a que tuviera cada administradora su glide path.

¿Cuál cree que son los principales retos en la implementación que va a hacer Chile de los fondos generacionales?

-Uno de los principales retos es la trayectoria de inversión. El entendimiento que hemos visto y que hemos, por supuesto, retroalimentado en nuestra experiencia de esto a Cuprum y a los distintos participantes del sistema chileno con quien hemos interactuado, es que en Chile, el hecho de que el regulador sea el responsable de establecer esa trayectoria, y que esa trayectoria sea única para todos los participantes, creemos que no es necesariamente el mejor modelo. Aquí ha funcionado muy bien que cada uno lo tenga y lo someta al regulador.

¿Lo dice porque si cada una define su propia trayectoria de inversión, cree que se pueden obtener mejoras rentabilidades?

-Por supuesto. Y además, no todos los equipos, y aquí uno lo ve en las Afores en México, no todas las Afores tienen las mismas certificaciones para operar todos los vehículos. Hay administradoras que tienen capacidades A, hay administradoras que tienen capacidades B. Si tú tienes un solo glide path, no necesariamente es armónico para todas las capacidades de las distintas administradoras.

¿Ha sido positivo para los retornos la implementación de este modelo en México?

-De entrada, creemos bien beneficioso lo que está haciendo Chile en la migración a los fondos generacionales. Aquí ha ayudado en varios sentidos, ha ayudado incluso en la comunicación con los trabajadores.

Para los trabajadores es más natural entender, sabiendo que hay un reto enorme de comunicación y de cercanía, pero en los esfuerzos que hemos observado antes y después, el trabajador entiende mejor el tema del ciclo de vida, el de cómo va a ir reduciéndose el riesgo, acompañándolo en las distintas etapas de su vida profesional. Eso creemos que ha sido bueno.

Por otro lado, el tener los fondos generacionales ha permitido también, y con los cambios que eventualmente se han ido haciendo al régimen de inversión, incorporar inversiones a mucho más largo plazo, que eventualmente no tengan que irse modificando como ocurría con los multifondos.

Por supuesto, no es perfecto, pero se ha visto en estudios que el rendimiento ha sido mejor desde la adopción de los fondos generacionales versus si hubiéramos seguido en el esquema anterior.

En Chile se aprobó una licitación del stock de afiliados. ¿Cree que eso podría influir en la rentabilidad de los fondos generacionales?

-Desde nuestra perspectiva, al entender todos los retos que tuvieron en esta reforma, nos llamó la atención la licitación, porque no hemos visto experiencia internacional en un tema así.

Nuestro view, y lo que nosotros dijimos, es que nos preocupaba que eso pudiera modificar el horizonte de inversión real que se tenga, porque si al final tienes la licitación cada X tiempo, puede haber ciertas alteraciones no solo en la visión, sino en la ejecución de cada licitación.

Creemos que está muy empatada la primera licitación con la adopción de los fondos. Nosotros creemos que esa adopción tiene que tomar más tiempo.

Entonces, más allá de nuestra opinión sobre la licitación, que no es quizás algo que vemos con toda favorabilidad, especialmente por el deber fiduciario que se tiene en el tema, más, que sea casi junto con la implementación de los fondos generacionales.

¿Quiere decir que se debería aplazar la entrada en vigencia de la licitación del stock?

-O sea, de entrada sí, creemos que si ya se implementó esa licitación, al menos debería hacerse dentro de más tiempo. Pero incluso, nosotros no necesariamente creemos que sea la licitación de stock algo alineado a esa visión de largo plazo y a tratar de, al final, invertir los recursos para intentar darle el mayor rendimiento en el tiempo a los trabajadores.

Más sobre:PensionesReforma de pensionesReforma previsionalFondos generacionales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile
Negocios

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”
El Deportivo

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

Trabaja como Chino: la clave del éxito de Esteban González, el líder de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro
Mundo

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”