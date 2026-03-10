Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

Tres medidas son las que recomendó el expresidente de Colombia, Iván Duque, en el marco del seminario de inversiones de Vinci Compass titulado “Inversiones 2026: ¿Cómo invertir en un mundo en transformación?“.

“Con humildad y con el cariño que le tengo a este país, yo creo que hay que ver varias cosas de manera urgente”, dijo Duque al término de su exposición.

Al respecto, apuntó que lo primero que es necesario hacer es “una gran campaña de comunicación que enfrente a la leyenda negra que se ha tratado de sembrar en sectores jóvenes de la población, sobre que en Chile prácticamente no ha pasado nada, que la desigualdad, que la inequidad (...) porque eso es totalmente ajeno a la verdad”.

“Como un país de América Latina, claro que sigue teniendo diferencias sociales y claro que sigue teniendo inequidades, pero es uno de los países que ha hecho más conquistas sociales en lo que ha corrido de este siglo, y lo ha hecho en acceso a servicios públicos, en acceso al sistema pensional, en infraestructura, en acceso a la vivienda”, enfatizó el ex primer mandatario.

Qué le recomendó Iván Duque a José Antonio Kast DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Como segunda medida urgente, Duque apuntó a que el país debe aprovechar el momento actual, donde “los ojos del mundo están frente a América Latina por su riqueza en la producción agrícola, por su riqueza en minería y materiales raros, por su riqueza en su cercanía al mercado de los Estados Unidos, y Chile ha sido uno de los grandes receptores de inversión extranjera directa, pero llevan cuatro años donde la inversión extranjera directa ha estado mirando a Chile como con sobra y por no decirlo con incertidumbre”.

En esa línea, expresó que el gobierno debiera disponer un equipo para que, “en cuestión de los primeros 100 días de gobierno, haya un pipeline de proyectos estratégicos para atraer la inversión extranjera a Chile, con estabilidad jurídica, con visión de mediano plazo y eso es fundamental para promover el crecimiento".

“Y no dejar de mencionar también otra cosa, yo creo que es muy importante que en este momento también Chile apueste por volver a construir políticas de Estado”, dijo el exjefe de estado.

Iván-Duque-3

Junto con ello, Duque destacó que “a mí me dio mucha tristeza cuando se atacó injustamente a la administración Piñera (...) un hombre absolutamente dedicado siempre a atender las necesidades de su país y a construir políticas de Estado, y muchas de esas políticas trataron de ser derrumbadas y algunas no fueron derrumbadas”.

Por eso, apuntó que “hay que volver a dar una gran promoción al manejo tecnocrático y a esa estabilidad. Creo que hoy el presidente Kast tiene una oportunidad única, el país tiene que unirse para darle ese respaldo con un mandato popular absolutamente diáfano y contundente”.

“Vienen momentos muy importantes para Chile y hay que ganar la batalla cultural”, enfatizó.