Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

La Enade 2025 tuvo algunas peculiaridades. La principal, probablemente, fue que el evento se dio en plena contienda electoral y que tuvo como expositores a la mayoría de los candidatos presidenciales (sólo faltó Eduardo Artés).

La otra fue la participación telemática del presidente de la República, Gabriel Boric, quien justo estaba en Roma para una cita con el Papa León XIV. Fue la primera vez en la historia del Encuentro Nacional de la Empresa que un mandatario no asistió de manera presencial.

Y un tercer hecho destacado fue el alto nivel de popularidad que alcanzó un funcionario público en el evento. En este caso, quien está al mando de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez.

La abogada y académica fue ovacionada en su intervención en el foro empresarial y acaparó fotos, reseñas, columnas y varios titulares de la prensa.

Y eso también quedó refrendado en una encuesta que hizo Icare, la organizadora del foro empresarial, el más importante del país). En un sondeo a cerca de 200 asistentes al evento, la contralora fue calificada con una nota 6,4 por en la evaluación sobre el “contenido relevante, profundo y útil” de su exposición.

Dorothy Pérez tuvo la nota más alta en la Enade 2025, según los asistentes al evento. Andres Perez

Fue la nota más alta alcanzada entre todos los speakers.

A la contralora le siguieron el anfitrión, Holger Paulmann, presidente de Icare; y la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, ambos con nota 6,0.

En una zona intermedia quedaron el presentador de Televisión y principal rostro de Teletón, Mario Kreutzberger, con nota 5,7; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, con una calificación de 5,6 y la empresaria del transporte (Buses Hualpén), Mónica Álvarez, también con un 5,6.

Susana Jiménez en la Enade 2025. Fue una de las expositoras que obtuvo una de las notas más altas en el evento. Diego Martin

Entre los speakers ligados al mundo empresarial, la nota más baja fue para Soraya Kassis, directora ejecutiva de Cial Alimentos, con una calificación 4,4.

Nota a los representantes del gobierno

Las calificaciones más bajas estuvieron en el gobierno. Nicolás Grau asistió por primera y última vez en este periodo como ministro de Hacienda a la Enade y obtuvo una nota 4,4.

El presidente Gabriel Boric en la Enade 2025. El mandatario estuvo de manera telemática en el evento. Diego Martin

Para los asistentes a la Enade, principalmente figuras ligadas al mundo de los negocios, el que no aprobó fue el presidente Gabriel Boric, quien obtuvo una nota 3,1. Cabe recordar que el mandatario no solamente participó de manera telemática en el evento sino que su exposición fue interrumpida por problemas de conexión y, de hecho, no alcanzó a terminarla, excusándose a través de un mensaje que leyó para el público la periodista Catalina Edwards, quien condujo el evento.

La fallida exposición de Boric obligó a adelantar la de Nicolás Grau, quien se autodenominó como el “plan B”, sacando risas entre los asistentes.