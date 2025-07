Los resultados de Netflix al segundo trimestre superan las expectativas de Wall Street

Netflix sacó cuentas alegres durante la segunda parte del año. Según sus resultados, los ingresos de la gigante del entretenimiento subieron un 16% en el segundo trimestre.

Ante este contexto, los ingresos de la primera mitad del año llegaron a los US$ 11.080 millones, más que las estimaciones de Wall Street de US$ 11.070 millones, según datos compilados por LSEG y consignados por CNBC.

“El crecimiento interanual de los ingresos se debió principalmente a un mayor número de miembros, precios de suscripción más altos y mayores ingresos por publicidad ”, afirmó la compañía en un comunicado.

En tanto, la utilidad neta del período fue de $3,1 mil millones, o $7,19 por acción, frente a los $2,1 mil millones, o $4,88 por acción, del mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, Reuters destacó el efecto de la serie “El Juego del Calamar” en su ejercicio. La agencia apuntó que la última temporada se estrenó antes de finalizar junio y que esta serie es “la más popular de Netflix en lengua no inglesa en la historia del servicio de streaming. La tercera temporada acumuló 122 millones de visualizaciones, según Netflix”.

De esta forma, la compañía elevó su previsión de ingresos para 2025 de US$ 44.800 millones a US$ 45.200 millones, “debido a la depreciación del dólar estadounidense, además del sólido crecimiento de miembros y las ventas de publicidad. Su previsión anterior era de hasta los US$ 44.500 millones”, resaltó Reuters.