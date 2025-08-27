Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Nvidia reportó ganancias por US$ 26.422 millones en el segundo trimestre fiscal, lo que supone un alza de 59,2% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la empresa.

Además, los ingresos de Nvidia del periodo llegaron a los US$ 46.743 millones, un 55,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Ante este escenario, Nvidia superó levemente las expectativas del mercado en relación con los ingresos y ganancia por acción.

Sobre su desempeño del segundo trimestre fiscal, Nvidia comentó que no se realizaron ventas de chips H₂O a clientes en China durante el segundo trimestre fiscal. “Nvidia se benefició de una liberación de US$ 180 millones de inventario de H₂O previamente reservado, proveniente de aproximadamente US$ 650 millones en ventas de H₂O sin restricciones a un cliente fuera de China”, dijo en un comunicado.

Además, planteó que este escenario de irrupción de chips H₂O a China también se mantendrá para el próximo periodo.

Mike Blake

Sin embargo, su segmento de centros de datos no cumplió con sus expectativas, y “algunos analistas sugieren que los proveedores de computación en la nube podrían ser más cautelosos con el gasto”, dijo Reuters.

De acuerdo con datos de la firma, los ingresos de esta división aumentaron un 56 % con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$ 41 100 millones, cifra inferior a la estimación de StreetAccount de US$ 41 340 millones para el trimestre.

“Fue el segundo trimestre en el que el negocio de centros de datos de Nvidia no alcanzó las estimaciones de Wall Street”, resaltó CNBC en una nota.

Ante este contexto, las acciones de Nvidia cayeron un 2,6% en la sesión extendida. Según destacó Reuters, la caída de sus papel restó cerca de US$ 110.000 millones a la capitalización bursátil de Nvidia de US$ 4,4 billones, “una cantidad superior a la capitalización bursátil total de su rival Intel”.

Dado Ruvic

De cara al futuro, Nvidia también pronosticó ingresos para el tercer trimestre fiscal por encima de las estimaciones del mercado, “ayudado por una sólida demanda de sus chips de inteligencia artificial, pero las acciones cayeron debido a que su negocio en China, que estaba suspendido, nubló el futuro”, dijo Reuters en una nota.

Nvidia prevé ingresos de US$ 54.000 millones, con un margen de error del 2%, en el tercer trimestre, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 53.140 millones, según datos recopilados por LSEG.