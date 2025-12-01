VOTA INFORMADO por $1100
    Luis Ramos, de LarrainVial: “Consideramos que el Ipsa debería transitar hacia unos 10.200-10.500 puntos”

    Según el gerente de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial Research, las tesis de crecimiento de las utilidades en base a demanda interna y mejoras operacionales se están agotando. Por eso, para 2026 esperan una menor expansión de las ganancias de las empresas. "El aspecto clave es la capacidad del reavivamiento de los espíritus animales”, afirma.

    Maximiliano Villena 
    Maximiliano Villena
    YAEL ROJAS

    Un 6,07% crecieron las ganancias de las empresas Ipsa entre enero y septiembre de este año, periodo en el que su última línea suma US$9.816 millones.

    El alza en los beneficios ha empujado el Ipsa a nuevos niveles récord (el viernes cerró en 10.128,83 puntos), pero de cara al 2026 las alzas podrían moderarse.

    En LarrainVial esperan que las empresas bajo su cobertura anotan anoten un alza de 18% en sus ganancias al cierre de este ejercicio, mientras que para 2026 la subida se moderaría a un 8%. Al menos que mejoren las condiciones macroeconómicas.

    Así lo plantea Luis Ramos, gerente de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial Research, quien explica que la entrega de reportes financieros para el tercer trimestre continuó exhibiendo crecimientos a nivel operacional, en particular, en compañías vinculadas a la demanda interna.

    Pero otro factor que dejó expuesto esta temporada de resultados es que “la tesis de crecimiento ha estado muy vinculada a expansiones en márgenes, que básicamente refleja mejoras operacionales y también mejores estructuras de capital de las compañías. Ya tenemos varios trimestres consecutivos en esa línea, pero hoy esa tesis ya explica varios trimestres consecutivos de expansión en márgenes, y esa palanca de crecimiento se está relativamente agotando”.

    Según Ramos, de cara al próximo año es necesaria “una reactivación de las condiciones macroeconómicas para poder seguir apuntalando crecimientos”.

    “De cara a el próximo año, las compañías expuestas a la demanda interna dependen cada vez más de mejoras en los cimientos macroeconómicos. Y en ese contexto, el aspecto clave es la capacidad del reavivamiento de los espíritus animales”, sostiene.

    El cambio de ciclo político

    Según el analista, un factor que en 2026 podría dar un nuevo impulso a las compañías es el cambio de ciclo político, tras las elecciones de diciembre donde corre como favorito el candidato José Antonio Kast.

    “Dentro de los países de la región, donde muchos están rotando hacia el lado derecho del espectro político, Chile tiene las condiciones necesarias para poder despertar los espíritus animales y reactivar la economía. Por ese lado, vemos con un sesgo relativamente positivo en la capacidad de las compañías de poder aprovechar estos vientos”, sostiene.

    En esa línea, comenta que “hoy las compañías tienen mejores niveles de rentabilidad que en el pasado y eso permite que cada punto adicional de crecimiento de la economía genere mayores valorizaciones de las acciones”.

    Al respecto, argumenta que, en LarrainVial, están alejando del consenso donde el alza del Ipsa se explica por la reducción de las primas por riesgo.

    “Nosotros no creemos eso. Cuando se analizan las rotaciones hacia la derecha en los últimos ciclos políticos, la performance de la bolsa chilena ha estado explicada largamente por mejoras en las revisiones de las utilidades futuras de las empresas, más que, por ejemplo, pagar más por cada peso de utilidad. Se genera una performance en función de la capacidad de las compañías de capturar estos vientos positivos en torno al crecimiento”, sostiene.

    Por ello, dice Ramos, “consideramos que en el caso de los bancos, por ejemplo, hay espacio. Son instituciones que se han comportado muy bien a lo largo del ciclo”.

    Respecto dele Ipsa, sostiene que “hoy día estamos en un escenario en el cual el mercado ha sido capaz de pagar por adelantado”. Y es que a su juicio, actualmente las cotizaciones de las acciones se encuentran en torno a 12 veces Precio/Utilidad, por sobre las 10 veces de meses anteriores.

    “Nosotros consideramos que el Ipsa debería transitar hacia unos 10.200-10.500 puntos (a doce meses), y eso es básicamente considerando las expectativas actuales. Es decir nuestros modelos de proyección dan ese precio, entonces estamos cerca de los supuestos base”.

    Por ello, Ramos apunta que la distancia entre los fundamentales y el precio actual del selectivo se encuentra “cada vez más acotada”, por lo que se requieren cambios de supuestos que justifiquen los precios.

    “Esta mayor convicción en el crecimiento económico es una cosa que puede gatillar mejoras en los precios”, indica.

    Para el 2026, las tesis de inversión, dice Ramos, implica mejores expectativas que podrían traducirse en mejoras macroeconómicas que continuarán impulsando a las compañías que ya “han hecho el trabajo para mejorar sus márgenes, y en eso soy bastante enfático. Por ejemplo, tesis que podemos evaluar, implican que las compañías mayormente expuestas a demanda interna -como consumo discrecional y bancos- capturarán estos vientos positivos y eventualmente se generen revisiones al alza en sus utilidades”.

    A estas, Ramos suma “compañías como los centros comerciales que, continuamente, vienen generando utilidades positivas. Es un sector particularmente, muchos las veían en torno a su capacidad de continuar ampliando sus metros cuadros de arriendo, pero en realidad el crecimiento ha venido porque han tenido la capacidad de monetizar esos metros cuadrados”.

    Más sobre:MercadoIpsaAccionesResultados de EmpresasLarrainVialLuis Ramos

