Marcel afirma que salida de Etcheberry no es una señal de debilidad en materia de fiscalización tributaria

Luego que el viernes el Presidente Gabriel Boric le solicitara la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, en medio de la polémica que surgió cuando se conoció que pagó menos contribuciones de las que correspondía por 9 años por una casa inscrita a su nombre que se ubica en Paine, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificó la postura del gobierno.

“La opinión que nos formamos es que, si bien, en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención por así decirlo, sí había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron”, dijo Marcel.

Consultado respecto de si Etcheberry le había informado de irregularidades en el pago de contribuciones por dicha propiedad al asumir el cargo hace un año atrás Marcel insistió en que “yo no calificaría de irregularidad”.

Explicó que “cuando el director fue seleccionado para el cargo, tanto primero de manera transitoria y luego en propiedad en el proceso de la Alta Dirección Pública, en ambos casos estaban en desarrollo estas gestiones que él había realizado, y por lo tanto, siendo esas las gestiones que estaba haciendo, él estimó que no era imprescindible que nos las informara y yo creo que en los contribuyentes en general muchas veces nos toca hacer gestiones ante el SII que eso es muy distinto de eludir o evadir impuestos o cometer irregularidades”.

Marcel indicó que Etcheberry le informó de la situación previo a la emisión del reportaje de TVN que dio a conocer el caso, precisando que “no recuerdo si fue 24 horas antes o 48 horas antes del reportaje”.

Mano firme

El ministro enfatizó que “lo que ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos que no se interprete, y que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria, al contrario, el que el celo por el cumplimiento tributario haya llevado incluso a la salida de su propio director lo que indica es que la mano es firme para fiscalizar el pago de impuestos y no me cabe duda que en Carolina Saravia ese va a ser también su sello”.

Marcel reiteró que la decisión de que Carolina Saravia, quien reemplaza a Etcheverry, se mantenga en carácter subrogante hasta el final del periodo de la actual administración se debe a que, de acuerdo a otras normas que tienen que ver con el sistema de Alta Dirección Pública, ocho meses antes de un cambio de gobierno no se pueden hacer concursos salvo que se pida una autorización especial.

Además dijo que dada la importancia del SII y de que cuando se realice un concurso se convoque a los mejores postulantes “nos pareció que es preferible continuar con la directora subrogante que, por lo demás, es una persona muy calificada que ha hecho su carrera íntegramente dentro del Servicio”.

Explicar y no defender

Las primeras declaraciones que hizo Marcel tras conocerse el caso apuntaron a que el gobierno, antes de tomar cualquier decisión, iba a revisar los documentos que acreditaban que Etcheberry había hecho las gestiones para regularizar las ampliaciones de su vivienda, y en ese contexto el ministro explicó algunos detalles del proceso.

En cuanto a ello Marcel enfatizó hoy “que uno explique un punto en particular, por ejemplo, el tema del rechazo en la Dirección de Obras de la Municipalidad respecto de una documentación que había entregado el director, explicar que eso no tenía que ver directamente, que no era una condición necesaria o que impedía actualizar el avalúo, el que uno explique eso no quiere decir que uno esté defendiendo.”

Luego de conocerse el reportaje de TVN las críticas de los parlamentarios a Etcheberry no cesaron por su doble discurso: el pedir enérgicamente a la ciudadanía que pagara sus impuestos, pero a la vez no cumplir con lo que el mismo demandaba.

En cuanto a versiones de prensa de que habrían siete ministros del gobierno que también estarían involucrados en problemas con pagos de impuestos, Marcel dijo que esa información es errónea y que, si bien, será cada ministro quien lo aclarará, varios de ellos ya lo han aclarado dentro del gobierno.