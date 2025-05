Marcel defiende la gestión fiscal del gobierno y destaca que la deuda está por debajo del límite prudencial

Mario Marcel 2 ok

Este jueves, durante la Semana de la Construcción -evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)-, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la política fiscal del gobierno.

“A mí me ha tocado en los últimos meses conversar con todas las clasificadoras de riesgo, con organismos internacionales, con un conjunto amplio de analistas e instituciones que miran la economía y miran la economía chilena. Y para todos ellos, el que Chile haga un ajuste fiscal más gradual no les parece en absoluto equivocado, les parece adecuado, les parece necesario en un momento como el actual”, enfatizó en una primera instancia el jefe de la cartera.

Las declaraciones de Marcel se enmarcan en el último informe que presentó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la gestión fiscal del gobierno. En ese documento, el organismo calificó como insuficiente el plan de ajuste presentado por el Ejecutivo y enfatizó en los errores en las proyecciones de los ingresos fiscales.

En ese sentido, el CFA alertó que “de persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de años recientes, se superará el nivel prudente de deuda en el corto plazo y el país podría enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables, reduciendo aún más el espacio disponible para gastos prioritarios”.

Además, en su presentación ante los parlamentarios, los expertos de la instancia sostuvieron que “aunque Chile mantiene un nivel de deuda pública menor que el de otras economías emergentes, su trayectoria ascendente por varios años refleja un desequilibrio fiscal persistente que debiese ser revertido, dado el escaso margen remanente para alcanzar el nivel prudente de 45% del PIB de deuda bruta”.

Frente a ello, durante el encuentro organizado por la CChC, el ministro continúo diciendo: “Y les parece que es así porque nuestro nivel de deuda, del cual hablamos mucho, al cual referimos muchas veces por el hecho de que ha crecido en los últimos años, hoy día en Chile en el cierre del primer trimestre se ubicó en 39,8% del producto (PIB). No es el 85% de Brasil, no es el 50% del producto que tienen Colombia y México, no es el 45% del límite prudencial de nuestra regla fiscal, es 39,8%”.

En ese sentido, Marcel aseguró que, en un momento de incertidumbre, debido al escenario internacional, “el tener esos niveles de endeudamiento y tener una política y unas metas que buscan asegurar un límite prudente de deuda es un activo importante”.

Respecto a las medidas que ha tomado Hacienda, Marcel señaló que “nosotros hemos definido un curso gradual de ajuste fiscal, porque no nos parece que este sea un momento de imprimirle al país un shock contractivo de las finanzas públicas de más de 2% del producto”.

Si así lo hicieran, advirtió, la inversión y el sector de la construcción serían los más afectados.

Situación internacional

En un segundo momento de su presentación ante el gremio, el ministro informó que, durante la reunión APEC en Corea, se dio inicio formalmente a las negociaciones entre Chile y Estados Unidos en materia comercial.

“Eso va a tener un horizonte de menos de dos meses para desarrollarse y por lo tanto podemos decir que ya no estamos simplemente en las declaraciones de buena voluntad, sino que ya nos estamos sentando a la mesa con las autoridades de Estados Unidos para negociar el retorno al Tratado de Libre Comercio con su desgravación arancelaria plena”, enfatizó Marcel.

Por último, señaló que se está trabajando para que esa “aspiración de crecer sostenidamente a un ritmo mayor al 1,8% no solo sea una realidad del corto plazo, sino que vaya siendo una realidad también en el largo plazo”, para lograr el bienestar de todos los chilenos. Y agregó que, en estos momentos, es una labor que ya no se hace para el gobierno actual, sino para los próximos años.