Mario Marcel defiende celebración durante promulgación de reforma de pensiones y dice que le parece bastante razonable

Este jueves se realizó la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones, donde no hubo representantes de Chile Vamos, y además la forma en que se llevó a cabo desató algunas críticas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió el acto ante los diversos cuestionamientos, y señaló que fue el tono adecuado debido a que es la reforma más importante de los últimos años.

“Es la reforma más importante en 40 años, más amplia que la de 2008 y más significativa que la creación de la PGU. Luego de varios intentos fallidos, así que motivos para celebrar había de sobra. Me parece que es una reforma que tiene una importancia para las personas, la seguridad social y la política que no debemos minimizar”, dijo el ministro en Radio Universo.

Y agregó que “fue un tono de alegría con muchos adultos mayores. Me parece bastante razonable que se celebre de esa manera”.

En cuanto a la ausencia de representantes de Chile Vamos, quienes fueron clave para que se aprobara la reforma, indicó que reconoció el aporte de sectores de oposición.

“Hasta donde he visto Chile Vamos se resta de la ceremonia de promulgación de diversos proyectos. Es parte de la realidad política de hoy en día. No es algo que a uno le guste, pero el hecho que hayan hecho otra actividad me parece positivo. En lo personal reconocí el aporte de los parlamentarios de Chile Vamos que apoyaron el proyecto. Hay que quedarse con eso”, sostuvo.

Con respecto a los emplazamientos que hizo el presidente Gabriel Boric a Evelyn Matthei en la ceremonia, el ministro evitó referirse al tema.

“Nunca comento los discursos del presidente. Me parece que haber llegado a $510 mil es un logro importante. Fue una meta del programa que incluso se cumplió de manera anticipada”, señaló.

Y por último, se refirió al crecimiento económico, donde reiteró que este año el desempeño debiera ser similar al de 2024.

“En lo que se refiere a la dinámica de la economía chilena no hay razones para que en 2025 crezcamos menos que en 2024. Lo que esperamos este año es un cambio del motor de crecimiento. Lo que estamos viendo es un repunte importante de la inversión”, señaló.