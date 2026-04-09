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    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    "Me da la impresión de que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre", dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Daniel Mas al ministerio de Economía de Kast JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, reiteró las críticas al manejo de Codelco, que hoy encabeza el presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien fue nombrado por el expresidente Gabriel Boric y a la espera de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast nombre a su sucesor.

    En línea con lo que planteó en la sesión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados de este miércoles, el biministro Mas sostuvo que la estatal está teniendo “serios problemas de producción”.

    El secretario de Estado comentó, en entrevista con radio Infinita, que “cuando limpiamos los resultados del año anterior, un resultado con el nivel de venta que tiene Codelco de US$300 y algo millones es bajísimo. Claramente afloran problemas de seguridad y hay problemas de producción”.

    El biministro también respaldó su visión sobre la gestión de Codelco planteó sobre el alza de los proyectos de Codelco más allá del presupuesto inicial. “¿Qué pasa con los dos proyectos estructurantes de Codelco? (Rajo Inca y Chuquicamata subterráneo). Ambos tienen atrasos gigantescos; ambos han prácticamente duplicado sus inversiones; son miles de millones de dólares. Sin duda, tenemos una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco“.

    “Me da la impresión de que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre. Entonces, consensuemos un diagnóstico. Sin duda, en la próxima junta vienen cambios en el directorio y tenemos que fijar lineamientos distintos”, agregó.

    En esa línea, sin detallar el periodo, el biministro comentó que “ha habido un problema, sin duda, en la gestión en los últimos años. Es algo que viene desde hace una buena cantidad de tiempo y hay que abordarlo desde su gobierno corporativo”.

    “Todavía no llegamos a tomar el control de ese gobierno corporativo, pero sin duda le vamos a dar una mirada profunda”, agregó.

    En su agenda sobre la minería, el biministro también destacó el rol de la seguridad de las operaciones: “Si no nos fijamos en los temas de seguridad con la relevancia que tiene, no vale la pena producir un dólar por cobre”.

    Más sobre:MineríaDaniel MasCodelco

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