Más que historia y lenguaje: para los chilenos la educación financiera es la segunda materia más relevante a enseñar en escuelas

La Educación Financiera es la segunda asignatura más relevante que los chilenos estiman que debe impartirse en las escuelas.

Eso es lo que muestra el informe de Grupo Santander “El valor de aprender: perspectivas globales sobre educación financiera”, que analiza las actitudes, creencias y conocimientos sobre educación financiera de 20 mil personas en los diez mercados donde opera el banco, estos son EE.UU., Reino Unido, Argentina, Polonia, Chile, Portugal, México, España, Brasil, y Uruguay.

Allí se obtiene que los chilenos creen que Matemáticas (97%) es la asignatura más relevante. De cerca le siguen otras tres materias en un empate técnico (96%): Educación Financiera, Lenguas Extranjeras, y Ciencia. Luego se ubican Lengua y Literatura (94%), Historia (93%), Geografía (93%), y Arte (80%).

De hecho, el 85% de los chilenos asegura que estaría más dispuesto a elegir un colegio que ofrezca educación financiera versus uno que no lo considera. Sin embargo, el 83% afirma no haber recibido este tipo de formación en su etapa escolar.

Entre los principales beneficios asociados de contar con este tipo de conocimientos, los encuestados aludieron a la habilidad para tomar mejores decisiones financieras (65%), administración efectiva del dinero y de la deuda (62%) y estar mejor preparado para alcanzar los objetivos financieros (57%).

El estudio de Santander muestra que en todos los países que analizaron existe una “discrepancia entre la percepción sobre los propios conocimientos financieros y los que realmente se tienen”, esto quiere decir que en la totalidad de “los mercados en los que se realizó la encuesta, los entrevistados creían tener más conocimientos financieros de los que tenían”.

Lo anterior, porque si bien a nivel global el 61% de los encuestados declaró estar muy o bastante informado sobre temas financieros, como cuentas bancarias, tarjetas de crédito e inversiones; en realidad, en todos los países menos de la mitad de las personas respondió de forma correcta una pregunta que se les hizo sobre la inflación. “En todos los países, los encuestados tuvieron dificultades para responder correctamente a preguntas económicas básicas; por ejemplo, sobre la inflación”, afirma el documento.

Lo que consultaron a las personas es lo siguiente: “Si la tasa anual de inflación se redujese a la mitad en su país, pero se mantuviera por encima de cero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería cierta sobre el costo general de los bienes y servicios dentro de un año?“. Pero ”solo el 32% respondieron correctamente a esta pregunta sobre la inflación, entendida como el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, de modo que en el futuro costarán más que en la actualidad", detalla el documento.

En el caso de Chile, un 63% afirmó estar bien informado sobre cuestiones financieras, pero solo un 29% respondió correctamente a dicha consulta sobre inflación, ubicándose en el sexto lugar del ranking en este último ítem.

“Existen riesgos asociados a esta brecha, que se explican mediante un concepto psicológico conocido como «efecto Dunning-Kruger». Cuando las personas sobrestiman sus habilidades o conocimientos, es más probable que tomen malas decisiones y podrían no saber evaluar adecuadamente los riesgos que conllevan, con el perjuicio que eso podría suponer. Además, es posible que esta percepción les haga pensar que no necesitan seguir formándose”, sostiene el estudio de Santander.

Y agrega que dicha “discrepancia también quedó patente cuando preguntamos a los encuestados por los productos de inversión que habían utilizado”.

En ese sentido, mostraron los datos “sobre inversiones y planes de pensiones y de jubilación que declaran tener los encuestados, que difieren considerablemente de los datos oficiales de cada mercado. En Chile, el 70% de los adultos están afiliados a un fondo de pensiones, pero solo el 33% declaran tener uno, lo que puede explicarse si consideramos que solo la mitad de los afiliados realiza aportaciones mensuales a su fondo de pensiones”.

Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, señaló que “la educación financiera no es solo una herramienta para administrar dinero, sino que es la base para construir proyectos de vida y reducir vulnerabilidades. Aunque en Chile existe una alta inclusión financiera, los niveles de educación en esta materia siguen siendo insuficientes, situándonos por debajo del promedio de los países Ocde".

Agregó que “por su impacto en la calidad de vida, debe ser un tema transversal y urgente, especialmente en un contexto donde la forma de manejar el dinero está cambiando y las personas enfrentan grandes desafíos. Promoverla contribuye a una sociedad más equitativa y resiliente. Por eso, impulsar esta temática es un deber compartido entre el sector público y privado, la industria financiera, la academia, las instituciones y la ciudadanía”.

La elaboración del informe se realizó mediante encuestas online realizadas por Ipsos a una muestra representativa de adultos en diez mercados donde opera Santander. En el caso de Chile fueron 2.001 personas de entre 18 a 65 años, y el trabajo de campo se realizó entre el 25 de abril y el 21 de mayo de 2025.