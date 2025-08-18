SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Matrices de Pedidos Ya y Glovo cuestionan multa por presunta colusión

Ambas compañías negaron haber incurrido en colusión ante el TDLC, calificando la multa solicitada por la FNE como desproporcionada y defendiendo la legalidad de la compraventa de activos en 2019.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas

Las casas matrices de PedidosYa (Delivery Hero) y Glovo presentaron la semana pasada sus descargos en respuesta a la demanda por colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El 2 de junio de este año, la FNE acusó a ambas plataformas de reparto de haber ejecutado un acuerdo para asignarse zonas de mercado en cuatro países, lo que habría motivado la repentina salida de Glovo de Chile en abril de 2019. En su requerimiento, la FNE solicitó al TDLC que aplique a estas empresas una multa a beneficio fiscal por aproximadamente US$ 74 millones, de los cuales US$ 55 millones corresponden a Delivery Hero y US$ 19 millones a Glovo. Estos montos consideran entre otros factores, la gravedad de la conducta y el efecto disuasivo que debe tener la sanción, así como también la capacidad económica de los agentes económicos involucrados.

La Fiscalía fundó el monto en la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo que debe tener la sanción y la capacidad económica de las empresas. Sin embargo, en sus escritos, ambas compañías rechazaron las acusaciones y calificaron la multa como “improcedente, injustificada y desproporcionada”, argumentando que la FNE no consideró atenuantes relevantes.

Glovo sostuvo que no hubo beneficio económico alguno derivado de la operación cuestionada y que este no fue acreditado por la autoridad. Por su parte, Delivery Hero cuestionó la falta de evidencia concreta sobre los efectos anticompetitivos, señalando que los hechos se enmarcan en una “ambigüedad jurídica” y que no se realizó un análisis contrafactual adecuado.

“Delivery Hero no participó de un acuerdo colusorio; simplemente se limitó a proteger su inversión y negociar con otro actor del mercado, que entonces no presentaba buenas proyecciones en el mediano ni el largo plazo en el mercado chileno, ofreciendo un valor razonable por activos consistentes en información útil para un incremento del volumen de usuarios y restaurantes que utilizaban la plataforma de PeYa, proyectando un resultado rápido en contraste a estrategias comerciales y de marketing que hubiesen tomado meses”, añadió la defensa de Delivery Hero.

Ambas empresas presentaron sus descargos la semana pasada y están representadas por abogados del estudio Prieto: Delivery Hero por Benjamín Grebe y Andrea Von Chrismar, y Glovo por Alberto González y Constanza Moreno.

Transacción

Delivery Hero sostuvo que nunca tuvo la intención de participar en un acuerdo colusorio como el que se le imputa. Su comportamiento en el mercado chileno demostró lo contrario: compró formalmente los activos de Glovo, informó de esa operación tanto al mercado como a las autoridades, y continuó compitiendo activamente, utilizando distintas estrategias comerciales frente a otros actores y nuevos competidores, en un “entorno muy dinámico y competitivo”.

Además, la empresa recalcó que la operación fue pública y transparente, lo que contradice la naturaleza típica de una colusión, que suele hacerse en secreto.

“Difícilmente la compra de los activos de Glovo Chile podría ser un acuerdo de asignación de zona de mercado si dicha compra fue completamente pública antes de perfeccionarse y fue evidente desde el día 30 de abril de 2019 para restaurantes, establecimientos y usuarios que -hasta entonces- operaban con Glovo Chile. Asimismo, la transacción habría sido conocida por la FNE -al menos- desde el día que inició su investigación, esto es, en mayo de 2019″, acotó.

“No se trata de un acto en que se haya aparentado competencia entre las requeridas, sino que, más bien, se realizó una transacción bilateral consistente en la venta de activos utilizados hasta entonces para desarrollar un negocio”, añadió.

“Beneficio económico”

En su presentación, GlovoApp23 sostuvo que “no se ha evaluado, acreditado ni cuantificado el supuesto beneficio económico obtenido con la operación cuestionada, el que en el caso de Glovo no existe”. En ese sentido, la compañía insistió en que “la operación entre Glovo Chile y PeYa consistió en una compraventa legítima de activos, amparada por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

“Esta transacción implicó una contraprestación económica real y verificable, que fue íntegramente pagada por Delivery Hero y percibida por Glovo. Bajo ningún estándar podría considerarse que esta operación generó un beneficio económico a partir de un supuesto ilícito anticompetitivo para Glovo, como pretende la Fiscalía”, añadió.

“Desde una perspectiva económica, Glovo asumió una pérdida sostenida al operar en Chile, y la venta de sus activos no hizo más que mitigar los efectos económicos negativos de su inversión en el país, en el contexto de su salida del mismo. Así, lo cierto es que la operación consistió solamente en una decisión racional de reasignación de recursos ante un mercado que había demostrado ser estructuralmente inviable para la compañía”, concluyó.

Su defensa pidió al TDLC que considere que “Glovo colaboró activamente con la FNE durante todo el proceso de investigación, desplegando significativos esfuerzos para cumplir con los requerimientos de información de manera transparente, oportuna y completa”.

“Esta colaboración implicó la movilización de ejecutivos y recursos técnicos, destinados a recopilar y sistematizar antecedentes complejos y sensibles de la compañía que datan del año 2019. Así dan cuenta las más de 8 declaraciones de ejecutivos y representantes de Glovo y las respuestas a los múltiples requerimientos de información”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:NegociosFNEGlovoPedidos YaColusiónTDLC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central afirma que hay que “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”
Chile

“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Educación empresarial: tiempo de dar el salto
Negocios

Educación empresarial: tiempo de dar el salto

La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB

El millonario fraude informático que afectó al controlador de Tanner, Ricardo Massu

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014
El Deportivo

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”
Mundo

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot