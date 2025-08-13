Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, entregó una estimación del costo de la interrupción del 100% de las operaciones de la división de El Teniente. Un hecho que se da por el fatal accidente en la división, donde seis personas perdieron la vida.

“La estimación que nosotros tenemos en relación con la producción es que Codelco va a tener una pérdida entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino, producto de esta situación”, dijo Pacheco a la salida de la exposición de Codelco en el Senado, donde se expuso lo acontecido y lo realizado desde la perspectiva de la estatal ante la comisión de minería y energía del Senado.

Ante esto, Pacheco dijo que, tomando en consideración un valoración de US$ 10.000 la tonelada, según datos de la Bolsa de Metales de Londres, las pérdidas “son cercanas a los US$ 300 millones”.

Según la última actualización, El Teniente de Codelco ha reabierto ocho de las doce operaciones con que cuenta, lo que representa cerca del 82% de la producción.

El 31 de julio pasado la división vio afectada la producción por el fatal accidente y, recién el pasado viernes 8 de agosto en la noche, el Sernageomin “resolvió autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente de Codelco”, según se informó en su momento. Esto luego de dar terminadas las labores de rescate y búsqueda de los seis mineros fallecidos.

En la instancia, junto con lamentar las muertes por el accidente, Pacheco tuvo palabras de elogio para Andrés Music Garrido, quien renunció a su cargo de gerente general de la división de El Teniente este lunes.

Además, Pacheco resumió el contexto de la salida de Music. “Lo que nos dijo fue muy claro: ‘Tengo plena conciencia de la conmoción y del impacto que esta tragedia ha tenido en el país. Me duelen profundamente los seis mineros que han fallecido. Me duele profundamente la pérdida de producción que hemos tenido. Conozco este país porque es mi país. En mi país, cuando pasan situaciones como esta, alguien tiene que ponerle la cara. Como gerente general de la división de El Teniente, soy la persona que le tocó estar en este cargo y, por lo tanto, doy un paso al lado’”.

“Un gesto como este lo engrandece. Es un gesto que fue acordado con el presidente ejecutivo y con el vicepresidente de operaciones, yo solamente puedo decir que es un acto de decencia”, agregó.