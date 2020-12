Mercado de bodegas en auge: se ocupó el 40% de la superficie disponible en el último semestre

Muchos sectores se han visto afectados por la pandemia este año. Aerolíneas, empresas de turismo, hoteles, inmobiliarias y constructoras han sentido -en mayor o menor medida- el impacto de las restricciones a la movilidad y de aforo. Sin embargo, pese al escenario adverso, algunos rubros como el de bodegaje, sí lograron números positivos este ejercicio.

La estrella del sector fue el e-commerce. El explosivo crecimiento que experimentaron las ventas en línea este año tiene relación directa con el incremento de la demanda por bodegas por parte de pequeñas, medianas y grandes compañías, así como también con los nuevos contratos de arriendo cerrados durante el último periodo. Fue tan positivo este 2020 para el sector que incluso los centros de bodegaje que se construyeron en medio de la pandemia ingresaron al mercado prácticamente rentados.

Por otra parte, aunque el año comenzó con bajas expectativas en el mercado de bodegaje -debido a la crisis social- el e-commerce dio lugar al crecimiento de operadores logísticos, que actuaron como los intermediarios entre la externalización de servicios que las empresas necesitan para atender este canal de ventas y los centros de bodegaje.

Las cifras también confirman el mayor dinamismo en el mercado de bodegas. Según datos de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos, la vacancia bajó de 9,8% en el primer semestre a 5,9% en el segundo semestre producto de la gran demanda registrada en este último periodo. La consultora también señala que se ocupó el 40% de la superficie disponible en el último semestre.

“Este periodo se destaca por la rápida absorción de nuevos centros logísticos que estaban en proceso de construcción, como lo son principalmente el centro Anya Lo Echevers y Megacentro Miraflores III, como también por la gran demanda puntual que ocurre en los últimos meses del año, en el cual, las empresas buscan nuevas oportunidades de venta y replanteamiento a nivel de sus operaciones logísticas para el próximo año”, comenta Mathieu Méot, industrial broker de Cushman & Wakefield.

Dentro de este escenario, el submercado sur destacó por registrar una disminución del 86% de la vacancia en el comparativo versus el semestre anterior. De acuerdo a Cushman & Wakefield se transformó en un submercado atractivo tanto para empresas de última milla debido a la cercanía de dos comunas con mucha población en Santiago, como para inversionistas para la construcción de nuevos proyectos.

Por otra parte, dentro del contexto de aceleración en la industria del bodegaje, los centros de bodegaje clase A, que tienen una participación en el mercado del 39%, llegaron al índice de ocupación prácticamente plena, con una tasa de vacancia del 0,22%. “En términos generales, esto representa que cualquier empresa que hoy quiera operar con estándares internacionales debe incurrir en la modalidad build to suit (construir a la medida), ya que no hay disponibilidad inmediata de superficie. Claramente es un llamado de atención para que el mercado reaccione a esta demanda no contenida”, sostiene Víctor Muñoz, market research assistant de C&W.

En cuanto a los proyectos de bodegas clase A, se espera que 112.000 m2 entren en operación el próximo semestre, que será destinado a la construcción de 3 centros built to suit para tres grandes empresas, dos de ellas son chilenas -dice Cushman & Wakefield- y la otra es Mercado Libre, la que a su vez, contempla anexar 100.000 m2, culminando la obra en el 2022.

¿Esta mayor demanda tendrá efectos en los precios? Juan Hornauer, gerente del área de Estudios de Colliers International proyecta que los valores se mantendrán estables durante el próximo año. “En cuanto a precios, estos se han mantenido estables en el último tiempo y no hay indicios de que vayan a tener mayor variación durante el 2021”, señala.