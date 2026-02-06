SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercado de multifamily cierra el 2025 con 16 edificios nuevos y precios al alza

    Desde Colliers explican que "durante los años en los que la inflación se ubico en su peak los arriendos y los salarios no fueron capaces de indexarse a esos aumentos tan violentos por lo que el incremento en rentas residencial viene con desfase y debiera tender a subir en términos reales, a medida que la tasa de vacancia siga a la baja”.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Edificio Somma Vista Calán.

    De acuerdo al último informe de la consultora inmobiliaria Colliers, el mercado de renta residencial, también conocido como multifamily, cerró el 2025 con mejores números en el 2024 en la Región Metropolitana. La industria logró incrementar el número de edificios operando, y a su vez, la ocupación y los precios promedio.

    El estudio muestra que en el 2025 entraron 16 nuevos edificios en operación. De esta forma, en el último cuarto del año se alcanzó un total de 183 edificios. Estos suman un inventario de 44.020 departamentos en total, con un aumento de 19% anual del stock en el mercado.

    Sólo en el cuarto trimestre ingresaron 4 edificios, suman 929 unidades nuevas. De estos, 2 se ubicaron en la comuna de Las Condes y los otros dos en Santiago y Conchalí.

    “De esta forma, la comuna de Santiago mantiene su liderazgo en cuanto a participación de mercado, con un 29,2% del total, seguida por Estación Central y La Florida con un 13% y un 9,1% respectivamente. Por otro lado, la comuna de Las Condes aumenta su participación gracias a los nuevos ingresos observados, llegando a un 4,7% de participación”, detalla Colliers.

    Aún así, hay otras comunas que superas a Las Condes como Independencia (8,2%), San Miguel (8%), Ñuñoa (7,3%), La Cisterna (6,6%) y Quinta Normal (5,1%).

    Colliers explica que gracias a la consolidación del mercado observado desde 2022, la composición por tipolología se ha mantenido estable desde entonces. Las unidades de 1 dormitorio y 1 baño lideran la participación con un 43%. Le sigue 2 dormitorios y 2 baños con 25%.

    Eso sí “las nuevas unidades ingresadas se concentran en tipologías estudio y 1D-1B, agrupando el 75% del total ingresado este último periodo”, afirma el informe.

    Comportamiento del mercado

    Al cierre del 2025 la ocupación del mercado subió de 92% en el cuarto trimestre del 2024 a 94%, pese a los nuevos ingresos. Las comunas con la mayor tasa corresponden a Ñuñoa y La Florida, ambas con una ocupación en régimen de 99%. San Miguel alcanza un 98%.

    Santiago, la comuna con mayor participación en el mercado, presenta una ocupación en régimen de 97%, “demostrando la alta demanda por este tipo de departamentos en zonas céntricas”, resalta el informe.

    Las Condes resultó ser a diciembre la comuna con la mayor disponibilidad, puesto que su tasa de ocupación ronda el 70%, explicado por los últimos edificios ingresados que aún se encuentran en periodo de llenado.

    Uno de los principales problemas a los que se enfrentó el mercado durante el año fue los bajos precios. Sin embargo al cierre del año los valores promedio subieron de 0,265 UF por m2, a 0,273 UF por m2.

    “La estabilización de la inflación, el incremento en la ocupación junto con la baja en el crecimiento de producción de activos Multifamily ha hecho posible que el precio promedio del mercado se vea marginalmente incrementado versus igual periodo del 2024. Es importante considerar que durante los años en los que la inflación se ubico en su peak, por ejemplo en agosto del 2022 en torno al 14,1%, los arriendos y los salarios no fueron capaces de indexarse a esos aumentos tan violentos por lo que el incremento en rentas residencial viene con desfase y debiera tender a incrementarse en términos reales, a medida que la tasa de vacancia siga a la baja”, explica el gerente de multifamily y financiamiento de Colliers, Eduardo Ramos.

    Y añade que “otra explicación un poco menos alarmante para este incremento promedio es que los edificios Multifamily se están posicionando cada vez en sectores de mayores ingresos por lo que al ser estos arriendos más altos medidos en UF/m2 hacen que el promedio del total tienda a verse incrementado. Hay que leer con cuidado las cifras y dar doble click para evitar malas interpretaciones”.

    Para este 2026, Colliers estima que ingresen al mercado 18 edificios multifamily, con poco más de 5.300 unidades. De esta forma, se espera finalizar el año con un stock de poco más de 200 edificios operando y cerca de 52 mil unidades totales.

    Dentro de los principales, 5 se ubicarían en Santiago, la comuna de mayor peso en el mercado. Otros 4 se ubicarán en La Florida, 2 en Estación Central y el resto en otras comunas de la Región Metropolitana.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioColliersMultifamilyRenta residencial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con misa y una placa: familia y excolaboradores conmemoran segundo aniversario de muerte del expresidente Piñera en Lago Ranco

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Lo más leído

    1.
    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    2.
    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    3.
    Histórica Conservera Centauro tras ser declarada en quiebra: “La competencia de China destruyó el mercado”

    Histórica Conservera Centauro tras ser declarada en quiebra: “La competencia de China destruyó el mercado”

    4.
    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    5.
    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra
    Chile

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026
    Negocios

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis

    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
    Mundo

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia